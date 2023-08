Sem energia em todas as regiões, apagão é considerado o maior no Brasil desde 2009

O apagão elétrico, na manhã desta terça-feira (15), que afetou 25 dos 26 estados e o Distrito Federal é o maior desde 2009, segundo informações do jornal O Globo. Na ocorrência desta terça-feira houve uma queda de 25% na carga total do sistema, que começou a se recuperar por volta de 8h40.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. No caso do Sul e no Sudeste, a interrupção foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.

O motivo ainda está sendo analisado por órgãos do Governo Federal. No território nacional, outras interrupções de energia já foram de grande proporções, relembre:

1999

Cerca de 60% do país foi afetado pela falta de energia após uma descarga elétrica atingir uma subestação de uma companhia energética importante no estado de São Paulo.

O Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram afetadas além do norte do Paraguai que recebia eletricidade do Brasil. Á época, 76 milhões de pessoas foram afetadas.

2001

Uma falha humana na subestação de Cachoeira Paulista (SP) provocou um blecaute que atingiu o Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

2009

Um dos maiores apagões afetou 18 estados brasileiros e também partes do Paraguai. Uma tempestade causou uma falha no sistema de transmissão elétrica da principal usina de energia do país.

Quase 60 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica por até 6 horas, devido à interrupção de três linhas de alta tensão provenientes de Itaipu, afetadas por problemas na subestação de Itaberá, em São Paulo.

A interrupção, uma das mais longas já registradas no país, durou de três horas e meia a seis horas.

2011

Uma falha na subestação no município de Jatobá, na divisa entre Bahia e Pernambuco, deixou cerca de 47,7 milhões de pessoas afetadas e cerca de 90% do Nordeste desprovido de energia elétrica.

2012

Um problema na hidrelétrica de Itumbiara, em Goiás, de propriedade de Furnas, atingiu seis Estados.

2014

Um apagão deixou o Sul, Sudeste, Norte e o Centro-Oeste sem energia por quase duas horas, afetou 12 milhões de pessoas.