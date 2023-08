Apagão provoca instabilidade em semáforos e prejudica circulação em vias de Fortaleza

O apagão no fornecimento de energia elétrica nos estados do Norte e Nordeste, na manhã desta terça-feira (15), impactou diretamente no trânsito de Fortaleza.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o incidente provocou instabilidade em 99 semáforos e até o início da tarde o funcionamento não havia sido restabelecido em boa parte dos aparelhos.

"Neste momento, cerca de 37 dos 1.068 equipamentos ainda não foram normalizados. Técnicos estão em campo para restabelecer o funcionamento dos mesmos", informou o órgão por meio de nota.

Segundo o comunicado, foram identificados conjuntos semafóricos apagados e outros em amarelo intermitente. Agentes e operadores de tráfego foram encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito em áreas sob responsabilidade da gestão municipal.

"Nestas ocorrências, os motoristas devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita", acrescentou a AMC ao orientar os condutores.

Apagão no Ceará

No Ceará, Fortaleza, Eusébio, Caucaia e outros municípios também sofreram com a falta de energia elétrica. Em Fortaleza, bairros como Parquelândia, Fátima, Benfica, Joaquim Távora, Cocó, Parque Iracema, Dionísio Torres, Aldeota e Lagoa Redonda.

A Enel afirmou que registrou, nesta manhã, interrupção de parte da sua carga no Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo, devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC).

Pela tarde, a concessionária emitiu um novo informativo, de que a energia havia sido totalmente normalizada no Ceará, por volta de 12h14. A retomada ocorreu conforme a liberação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável por administrar o fornecimento de energia no país.