Prefeitura de Fortaleza envia apoio às vítimas das chuvas fortes em Recife

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou, na manhã deste domingo (29), que enviou a Recife mais de mil mantas e mais de 400 colchonetes para apoiar as vítimas das chuvas fortes que, há uma semana, provocam consequências graves em Pernambuco. Os mantimentos foram transportados em voos das companhias Azul e Latam.

Especialmente na Grande Recife e no interior, as precipitações dos últimos dias provocaram alagamentos e deslizamentos de barreira que vitimaram pelo menos 35 pessoas no estado.

Neste domingo (29), o Governo Federal também enviou equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas para auxiliar autoridades locais e vítimas. A informação foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

Solidariedade e apoio

No sábado (28), tanto o prefeito como a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), foram às redes sociais manifestar solidariedade e oferecer apoio à população pernambucana.

No Twitter, Izolda Cela disse que conversou com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e ofereceu o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Ceará "para qualquer necessidade de auxílio nas operações de busca e salvamento".

No mesmo dia, Sarto colocou a prefeitura de Fortaleza à disposição da prefeitura de Recife e afirmou que, na Capital, o executivo estava atento, também, às áreas mais vulneráveis a danos provocados por chuvas intensas.

Chuvas na Grande Recife

Até este sábado (28), 30 pessoas morreram na Grande Recife, vítimas de deslizamentos de terra, principalmente. Outras mil pessoas estão desabrigadas.

As chuvas fortes já duram uma semana.

Na região, além dos deslizamentos, também foram registrados alagamentos e quedas de árvores e muros.