Sarto determina retirada de catracas duplas dos ônibus em 15 dias

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, nesta terça-feira (5), que determinou a retirada completa das catracas duplas dos ônibus de transporte coletivo. O prazo para as empresas removerem os equipamentos é de 15 dias.

Sarto declarou, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que a ideia das catracas duplas partiu das próprias empresas. "Em determinadas linhas, há um índice grande de passageiros que saltam as catracas para não pagar passagem. Diante do transtorno, as empresas aumentaram a altura da catraca na tentativa de impedir o mau comportamento", disse.

"Mas isso acabou criando um outro problema. O que aconteceu? O mau uso por alguns passageiros fez com que outros acabaram sendo prejudicados. E, claro, isso não é justo. É preciso encontrar outras formas”, declarou.

Legenda: Catracas duplas serão suspensas em coletivos de Fortaleza Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) afirmou, em nota, que está ciente das solicitações da prefeitura, mas não foi informado oficialmente.

A entidade não respondeu qual a previsão para o cumprimento da determinação. "A entidade informa que a expansão das novas catracas está suspensa há aproximadamente 4 meses e reforça que está empenhada em encontrar soluções adequadas no prazo estabelecido pela prefeitura", disse.

Catracas duplas

A Prefeitura de Fortaleza afirmou que, atualmente, existem 960 veículos com catracas duplas na frota da Capital - o que representa 66% da frota de ônibus.

Equipes da prefeitura serão mobilizadas, no fim do prazo de 15 dias, para fiscalizar o cumprimento da retirada. A suspensão de novos equipamentos duplos foi determinada pelo Sindiônibus em abril.

Durante a live, Sarto também falou sobre o uso dos aparelhos de ar-condicionado dos coletivos. “Organizamos um cronograma para essa retomada gradual e, desde o início de agosto, todos os 809 veículos com ar-condicionado passaram a circular com os equipamentos operando. Essa é a orientação”, disse.

O prefeito afirmou que circulam com o aparelho desligado apenas os veículos que apresentaram algum defeito ou mau funcionamento.