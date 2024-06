Sala de curso de Música na UFC em Sobral tem princípio de incêndio; professora denuncia precariedade

Uma sala do curso de Música da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Sobral, sofreu um princípio de incêndio nessa quinta-feira (6) enquanto alunos ensaiavam violino no local. De acordo com uma professora, o fogo foi apagado por funcionários, mas instrumentos foram atingidos por pó químico e podem ter sido danificados.

Os alunos não se feriram, mas a docente Yanaêh Vasconcelos comenta que a precariedade do curso já vem de anos. Ela conta que a licenciatura só trabalha e tem aulas em espaços cedidos por outros cursos.

Veja vídeo do momento:

"Desde abril de 2023, venho solicitando manutenção do ar-condicionado. Por muito tempo, o campus da UFC/Sobral ficou sem a empresa que fazia a manutenção dos equipamentos. Assim, durante o período, precisei comprar um ventilador para dar aulas, uma vez que a sala que eu trabalho não tem circulação de ar, ainda que tenha janelas", denuncia a professora.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento à UFC e aguarda retorno para atualizar esta matéria.

Situação precária no curso

A professora de violoncelo e contrabaixo relata ainda que há falta de verbas para manutenção de instrumentos, mesmo que a situação já tenha sido reportada.

"Ano passado, os ensaios da Orquestra Sinfônica da UFC/Sobral precisaram também dos ventiladores (porque os ar-condicionados pararam de funcionar) e precisaram ser realocados para o corredor (porque o teto do auditório do campus caiu). Em síntese, a situação do curso de música da UFC/Sobral, e é o único curso de licenciatura da UFC no Interior, é e sempre foi precária", indica.

O curso de licenciatura em Música da UFC Sobral foi criado em 2012.