Com demolição do São Pedro concluída, Prefeitura faz novo bloqueio de tráfego na Beira Mar; entenda

Com a conclusão de todas as etapas das obras de demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, nessa quinta-feira (6), a Prefeitura deu início a um novo bloqueio viário na região onde estava erguido o imóvel — desta vez, com intervenções relacionadas à requalificação da Praia de Iracema. Os serviços devem durar ao menos 30 dias.

Segundo o Executivo municipal, será pavimentado todo o trecho da avenida Beira Mar em frente ao antigo prédio, com novas calçadas e passagem elevada para pedestres, além de um platô — uma deflexão vertical utilizada como medida moderadora de tráfego — no cruzamento da rua Ildefonso Albano com a avenida Historiador Raimundo Girão.

Devido às novas obras, a Beira Mar ficará bloqueada por 30 dias no trecho entre a Ildefonso Albano e a rua Arariús. O acesso local estará garantido com entrada e saída pela rua João Cordeiro, de acordo com a Prefeitura.

Dessa forma, condutores que seguem na Beira Mar em direção à Praia de Iracema devem utilizar a Historiador Raimundo Girão para concluir o trajeto. Enquanto durarem as intervenções, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estará no local para orientar a população.

Veja também Dahiana Araújo Por que a demolição do Edifício São Pedro despertou o público e mexeu com (nossos) afetos? P.A. Damasceno O que cabe agora ao histórico Edifício São Pedro na Fortaleza-memória?

Transporte público

O novo bloqueio deve mudar o itinerário de 21 linhas de ônibus que trafegam na avenida Historiador Raimundo Girão. Conforme a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), as linhas que seguem no sentido Papicu devem desviar pela rua Antônio Augusto até a avenida Monsenhor Tabosa e continuar o itinerário vigente.

Veja as linhas impactadas com o desvio temporário

011 - Circular I/Centro; 012 - Circular II/Centro,; 016 - Cuca Barra/Papicu; 051 - Grande Circular I; 052 - Grande Circular II; 055 - Grande Circular I (Corujão); 056 - Grande Circular II (Corujão); 071 - Antônio Bezerra/BRT/Mucuripe; 073 - Siqueira/BRT/Praia de Iracema; 077 - Parangaba/Mucuripe; 078 - Siqueira/Mucuripe/ED; 092 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema/Papicu; 120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I; 130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II; 1906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro/ED; 711 - Barra do Ceará/Cais do Porto; 905 - Meireles/Centro; 906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro; 906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro; 907 - Castelo Encantado/Centro/SP1; 908 - Castelo Encantado/Centro/SP2.

Veja também Verso Edifício São Pedro: da moda à literatura, como o prédio se eterniza por meio da arte cearense

Demolição do Edifício São Pedro

A Prefeitura informou que concluiu, nessa quinta-feira (6), os serviços de limpeza do terreno onde ficava o Edifício São Pedro — construção histórica da Cidade, que datava de 1951 e que ficou conhecida por sua arquitetura exótica, inspirada em hotéis de luxo de Miami, na Flórida.

As obras de demolição custaram em torno de R$ 1,8 milhão, que devem ser ressarcidos ao Tesouro Municipal pelos proprietários do espaço. Eles, inclusive, que ficarão responsáveis por cercar a área, após serem retirados os tapumes da Prefeitura.

Com a derrubada do prédio, cerca de 23,4 mil toneladas de materiais foram recolhidos e levados para uma usina de reciclagem, que os transformou um produto utilizado como sub-base na terraplanagem em obras viárias nos bairros Álvaro Weyne, Cais do Porto, Sabiaguaba, Bom Jardim e Lagoa Redonda.