Saiba o que explica a queda de temperatura em Guaramiranga e qual a previsão para os próximos dias

Temperaturas abaixo dos 15 graus Celsius são habitualmente registradas em cidades do Sul e Sudeste brasileiro durante a estação do inverno, com marcas que podem chegar abaixo de zero. No Ceará, contudo, um Estado fincado no semiárido nordestino, temperaturas baixas não são nada comuns. Mas, apesar da raridade, podem acontecer, como fora registrado nesta semana em Guaramiranga.

O município serrano atingiu na última quarta-feira (2) impressionantes 13,3ºC, a menor marca do ano e, também, da história no Ceará. Foi a primeira vez que os termômetros no Estado ficaram, oficialmente, na casa dos 13 graus. Mas o que explica esse cenário e quais a previsão para os próximos dias?

Neste milênio, apenas duas vezes os termômetros ficaram abaixo dos 15 graus em Guaramiranga. Além dos 13,3ºC registrados nesta semana, o Inmet marcou 14,6ºC em 22 de junho de 2008. Em 2007, 2011 e 2018 o órgão registrou 15,5ºC.

Para os próximos dias, porém, os termômetros não devem atingir novas mínimas, conforme antecipou a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Morgana Almeida.

A especialista adianta que para este fim de semana, a cidade pode receber pancadas de chuva "mas as temperaturas não devem cair". Ainda conforme Morgana, uma combinação de fatores pode ajudar a entender a mínima recorde registrada na última quarta.

"No caso de Guaramiranga, cidade inserida no Maciço do Baturité, a posição geográfica gera microclima devido as efeito da altitude. São quase 823 metros de altitude", descreve a especialistas. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) acrescenta que, no caso na última quarta, "a mudança na direção do vento".

Cinco menores temperaturas na cidade:

13,3°C em 02/11/2022

14,6°C em 22/06/2008

15,5°C em 15/08/2007

15,8°C em 04/06/2011

15,8°C em 20/07/2018

A especialista detalha que após o pôr do Sol, quando há nuvens e com pouco vento, a temperatura tende a declinar devido ao resfriamento radiativo da superfície terrestre. Neste cenário, a temperatura reduz ao longo da madrugada e a mínima ocorre próximo ao nascer do Sol, como foi em Guaramiranga na última quarta.

