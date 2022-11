Ceará registra chuvas intensas no período de 24 horas; veja maiores acumulados

O Ceará registra chuvas em diversas cidades do Estado no período de 24 horas, conformes dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as 7 horas de quinta-feira e 7 horas desta sexta(4), a Região do Cariri, a Ibiapaba e parte do Sertão Central e Inhamuns acumularam os principais volumes no intervalo.

As precipitações provocaram alagamentos e transtornos em Juazeiro do Norte, no Sul do Estado. Alguns veículos chegaram a ficar ilhados ao tentar atravessar uma das principais vias do bairro Lagoa Seca. A Av. Plácido Aderaldo Castelo ficou inundada.

Em Fortaleza, a madrugada foi banhada por uma leve chuva. O céu se mantém nublado no início da manhã na Capital.

Nessa quinta-feira (3), a Funceme previu a tendência de atividade pluviométrica na Ibiapaba, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Maiores chuvas em 24 horas

Até às 7h50, o município de São Benedito, na Ibiapaba, registrava o maior volume de precipitação no período, 87 milímetros, conforme os dados parciais da Funceme.

Em seguida aparecem as cidades do Araripe e Campo Sales, no Sul do Estado, acumulando 86,4 mm e 86 mm de chuva, respectivamente.

Ainda no Cariri, os municípios do Crato (85 mm), Farias Brito (66 mm) e Ipueiras (60,3 mm) também se destacaram com bons índices.

É importante frisar que os dados fornecidos pela Funceme até às 7h50 são parciais, já que somente 55 dos 184 municípios do Estado haviam informado os dados para a instituição. Os números devem ser atualizados ao longo da manhã, segundo a assessoria da entidade.

