51 cidades do Ceará recebem alerta para risco de chuvas e ventos fortes; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de chuvas e ventos fortes em 51 cidades cearenses (lista ao fim da máteria). Este é o primeiro aviso em novembro. No mês passado, foram 3 avisos emitidos.

Para estes municípios, o órgão aponta possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

O alerta, emitido nesta quinta-feira (3) e cuja validade se estende até amanhã às 10h, é de intensidade 1. Isto é, nesta classificação o Inmet aponta ser baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Baixa umidade do ar

Se a porção Sul do Estado pode receber volumes pluviométricos, a região do Vale do Jaguaribe recebeu alerta para o risco de baixa umidade relativa do ar.

São 21 cidades incluídas neste alerta (lista ao fim da máteria), cuja validade se estende até hoje (3), mas, que pode ser renovado como tem sido a tendência das últimas semanas. Somente em outubro, foram 47 alertas desta natureza emitidos pelo Inmet.

Nestas localidades, o órgão orienta moradores e aumentar a ingestão de líquidos, evita o desgate físico nas horas mais secas e, quando possível, não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 15h.

Cidades em alerta para o risco de chuvas fortes:

Abaiara Acopiara Aiuaba Altaneira Antonina do Norte Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Barbalha Barro Brejo Santo Campos Sales Caririaçu Cariús Catarina Cedro Crateús Crato Farias Brito Granjeiro Icó Iguatu Independência Ipaumirim Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Missão Velha Mombaça Nova Olinda Novo Oriente Orós Parambu Penaforte Porteiras Potengi Quiterianópolis Quixelô Saboeiro Salitre Santana do Cariri Tarrafas Tauá Umari Várzea Alegre

Cidades em alerta para baixa umidade do ar:

Alto Santo Banabuiú Ererê Ibicuitinga Icó Iracema Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Limoeiro do Norte Morada Nova Orós Pereiro Potiretama Quixadá Quixeré Russas São João do Jaguaribe Solonópole Tabuleiro do Norte Umari

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil