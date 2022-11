Guaramiranga registra menor temperatura da história do Ceará

Contrapondo-se as altas temperaturas que vêm sendo registradas nestas últimas semanas no Ceará, a cidade serrana de Guaramiranga registrou na madrugada desta terça-feira (2) impressionantes 13,3 graus Celsius, conforme monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme pontuou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), este índice é o menor já registrado no Ceará. A temperatura foi, também, a menor registrada em todo o Nordeste nos últimos dois meses.

Ainda conforme a Funceme, o valor extremo se deu, principalmente, "pela mudança na direção do vento, tanto em Tianguá quanto em Guaramiranga, que foi de curta duração".

O órgão cearense também explicou que houve "pouca nebulosidade e vento fraco durante a madrugada, o que pode ter contribuído para maior perda de radiação".

Até então, a menor temperatura registrada no Ceará, em 2022, havia sido na cidade de Tianguá. Segundo levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, com base em dados do Inmet, o Município marcou 14,4°C em 27 de agosto deste ano. À época, o índice ficou entre os 20 menores do Nordeste.

"Suiça cearense"

Historicamente, a cidade de Guaramiranga registra as menores temperaturas do Ceará. Em julho de 2020, o Município serrano marcou 14ºC. Aquela foi a menor temperatura para o ano.

Naquele mesmo mês, a cidade de Barbalha, no Cariri, também bateu a marca dos 14 graus, ficando entre entre os municípios mais frios do ano. Contudo, nenhuma cidade cearense havia rompido a barreira dos 13 graus.