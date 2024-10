Quem é a aluna da rede pública do CE que leu mensagem de secretário-geral da ONU para o G20 em Fortaleza

A estudante Maria Fernanda Freitas dos Santos, 16 anos, achou que essa quinta-feira (31) seria um dia comum. Porém, tudo mudou quando ela foi convidada para representar o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em um discurso na Reunião Global de Educação, ou Global Education Meeting (GEM), realizada nesta semana, em Fortaleza.

"Foi muito de última hora, na verdade", contou ela em entrevista ao Diário do Nordeste, na Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante. A unidade foi escolhida para sediar um almoço às delegações internacionais do evento.

Aluna do 2º ano do curso de Multimídia, ela foi uma das candidatas selecionadas para testar um vídeo, cedo pela manhã. Pouco tempo depois, foi selecionada e enviada ao palco do Centro de Eventos do Ceará (CEC), perante uma plateia de centenas de pessoas de vários países.

Por cerca de três minutos, ela reproduziu, em inglês, as palavras de Gutérres à cúpula mundial da Educação. "Educação é uma chave para destravar oportunidades, mas para milhões de pessoas em todo o mundo, essa porta permanece fechada", descreveu, ressaltando a necessidade de maior financiamento para a área.

Em seguida, ela foi cumprimentada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin; pelo ministro da Educação, Camilo Santana; e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas.

"Bateu um nervosismo saber que muita gente importante já está lá. Mas agora, olhando assim para trás, foi muito bom", avalia a estudante.

Preparação

Além de ter participado de workshops antes do evento, Fernanda também é aluna do 4º semestre de Inglês no Centro Cearense de Idiomas (CCI). Na sala de aula, ela pratica bastante conversação com outras pessoas para aprimorar os trejeitos do idioma estrangeiro.

Já fora dela, a preferência é pelo listening - a capacidade de entender o que está sendo falado por outra pessoa -, através de filmes, músicas e outros conteúdos na internet.

Com a participação num evento tão importante, a jovem também destaca a relevância da popularização de cursos de línguas. "Antes de chegar na escola pública, é muito difícil você achar um curso particular, então o CCI ajudou bastante".

Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), os cursos ofertados pelos Centros têm duração de até 3 anos, divididos em seis módulos semestrais de 60h. Atualmente, há 22 equipamentos distribuídos em 17 municípios cearenses, com mais de 12 mil vagas. Além do Inglês, é ofertado o Espanhol; algumas unidades também ensinam Francês.