Centros Cearenses de Idiomas abrem mais de 12 mil vagas para o semestre 2024.1

As inscrições para as vagas nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI) abriram nesta segunda-feira (15) e seguem até dia 2 de fevereiro. Ao todo, as unidades podem atender mais de 12 mil estudantes, divididos entre as 22 unidades no Estado. As aulas do semestre 2024.1 já começam no dia 5 de fevereiro.

As vagas são destinadas, de forma preferencial, para alunos da 1ª série do Ensino Médio de escolas da rede pública estadual de ensino. Estão sendo ofertados cursos de inglês, espanhol e francês.

Os cursos possuem durações diferentes. No caso do Inglês e Espanhol, são seis módulos semestrais ministrados em três anos, totalizando 360h. Enquanto os cursos de Francês têm duração de até 1 ano e meio, com três módulos semestrais, com 60 horas-aula cada. A certificação ocorre após a conclusão de cada módulo.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso realizar a pré-matrícula de forma online, por meio dos links de cada unidade com cursos disponíveis. No caso dos alunos que possuam interesse em unidades que não apresentam link de pré-matrícula, é preciso procurar a secretaria da escola para efetuar a aplicação.

Quais as unidades dos CCI?

Ao todo, são 22 CCI distribuídos no Estado. Dentre os municípios com unidades, estão:

Fortaleza;

Caucaia;

Horizonte;

Maracanaú;

Maranguape;

Aracati;

Baturité;

Camocim;

Cascavel;

Iguatu;

Itapipoca;

Juazeiro do Norte;

Quixadá;

Russas;

Crateús;

Paracuru;

Tianguá.

Conforme a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), todas as unidades ofertam os cursos de Inglês e Espanhol. Além disso, as sedes do Papicu, Benfica e Sul, em Fortaleza, assim como Itapipoca e Juazeiro do Norte, oferecem também o curso de Francês.