Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas em cursos gratuitos; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) anunciou, nesta segunda-feira (15), a oferta de 140 vagas para cinco cursos gratuitos neste mês de janeiro. Para participar do processo seletivo, que acontece por ordem de inscrição, é preciso acessar este link em ciclo único. As inscrições estarão abertas nos dias 16 e 17 de janeiro.

Os candidatos precisam ter a partir de 17 anos completos e disponibilidade para participar das aulas conforme o curso escolhido. No período da manhã, as aulas acontecem das 8h30 às 12h; da tarde, das 13h30 às 17h; e da noite, das 18h30 às 21h.

Veja também

O resultado do processo seletivo será divulgado no site e redes sociais da Escola em 19 de janeiro. As formações acontecem de 22 a 26 do mesmo mês.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme os critérios estabelecidos na Chamada Pública. Segundo a escola, os candidatos selecionadas serão chamados via WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário.

Cursos disponíveis

Pães Artesanais (presencial/manhã);

Pizzas Artesanais (presencial/tarde);

Bolos Comerciais e Regionais (presencial/noite);

Sanduíches e Hambúrgueres (online/noite); e

Salgados Comerciais (presencial/noite).

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco é integrante da Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).