Concurso da prefeitura de Itapipoca oferta 274 vagas e salário de até R$ 3,5 mil; veja edital

Está disponível o edital do concurso da Prefeitura de Itapipoca, no Interior do Ceará. São ofertadas 274 vagas de nível superior para os cargos de professor e nutricionista, com salários que podem chegar a R$ 3.532,32.

Das vagas disponíveis, 132 são para professor de Educação Infantil; 95 para professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º); e 46 para professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º), sendo 10 vagas para professor de matemática, 23 para professor de língua portuguesa, e 13 para educação física. Para o cargo de nutricionista o certame oferta 1 vaga.

As inscrições começam no dia 26 de janeiro e vão até as 17h de 26 de fevereiro de 2024, e devem ser feitas pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE), responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Provas

Para ambos os cargos, o concurso será realizado por meio de provas objetivas com 50 questões, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos.

Para os cargos de professor, haverá também prova didática, de caráter eliminatório e classificatório.