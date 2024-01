Instituto Federal de Sergipe libera edital com salário de até R$ 4 mil; veja como se inscrever

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) divulgou, nesta segunda-feira (15), edital do concurso público para o preenchimento de 43 vagas em cargos de ensino médio/técnico e ensino superior. As inscrições serão realizadas de 5 de fevereiro a 7 de março pelo site do Instituto Verbena/UFG, organizador do certame.

Segundo o IFS, a remuneração inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, de acordo com o cargo. A previsão é que os candidatos aprovados sejam contratados de forma imediata.

O concurso será realizado apenas com a etapa objetiva tanto para os candidatos aos cargos de ensino médio/técnico como para os de ensino superior.

Veja também

A taxa de inscrição é no valor de R$ 95 para o ensino médio, R$ 105 para ensino médio/técnico e R $130 para ensino superior. É possível que o candidato se inscreva em mais de um cargo, contanto que não haja choque de data e horário de aplicação das provas.

Confira vagas