Projeto Elas lança série com mulheres que romperam o ciclo de violência doméstica

Interromper o ciclo de violência doméstica e viver uma nova história é possível. A história da empreendedora Francisca Pessoa, a Kika, personagem do primeiro episódio da série documental Nenhuma a Menos, é o retrato da superação. A obra audiovisual chega à 3a temporada, como parte das ações do Projeto Elas, uma campanha do Sistema Verdes Mares de combate à violência contra a mulher.

“Quando eu falo em superação, em merecimento, meu coração pulsa porque, algum tempo atrás, eu achava que não merecia nada e hoje eu mereço tudo de melhor”, relata emocionada Kika, no vídeo. Ela conta o que sofreu enquanto esteve em um relacionamento abusivo, incluindo estupro marital, um tema detalhado por Katarina Brasil, advogada, criadora do primeiro escritório voltado para a defesa dos direitos da mulher, e embaixadora do projeto #200MilPorElas.

A série lança luz sobre os alarmantes índices da violência contra mulher. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), 3.685 mulheres denunciaram crimes previstos pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), na Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nos dois primeiros meses de 2023. Para desenvolver esse debate, profissionais como Alessandra Guedes, Delegada da Polícia Civil, foram ouvidas no documentário.