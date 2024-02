Polícia Militar recolhe 13 fósseis encontrados em Nova Olinda e Santana do Cariri

Fósseis encontrados durante a extração de rochas em pedreiras na zona rural de Nova Olinda e Santana do Cariri foram recolhidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na quarta-feira (7).

Em ação preventiva contra o tráfico de fósseis, uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) se deslocou para as pedreiras de calcário laminado localizadas na região. As peças foram encontradas durante a extração de minérios e foram retiradas com a ajuda de trabalhadores locais.

Ao todo, foram encontrados 13 unidades de fósseis, sendo oito de peixes (Dastilbe), quatro de plantas (Ruffoordia) e um de inseto (Ephemeroptera).

As peças foram entregues ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, na cidade de Santana do Cariri, para estudos e exposição.