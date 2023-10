Planetário distribuirá 1000 óculos especiais para ver eclipse solar

Neste sábado (14), por volta das 16h30, moradores de Fortaleza poderão ver o eclipse anular do sol. Para tornar a experiência ainda mais marcante e segura, o Planetário Rubens de Azevedo distribuirá gratuitamente 1000 óculos especiais para quem quiser acompanhar o fenômeno.

O eclipse solar anular é um fenômeno que acontece quando a lua passa entre a Terra e o sol, cobrindo grande parte da estrela e deixando um "anel de luz" ao redor da borda. No entanto, olhar para o evento astronômico sem proteção adequada pode causar danos aos olhos.

Visando tornar a experiência segura e agradável, o Planetário Rubens de Azevedo realizará um treinamento gratuito neste sábado (14), no Auditório do Dragão do Mar, e distribuirá óculos especiais em seguida. Serão ofertadas duas turmas de 500 pessoas cada, sendo uma às 14h e outra às 15h.

Para participar do treinamento é necessário realizar uma inscrição previamente por meio de formulário online, disponibilizado no site do Planetário. As inscrições terão início a partir das 12h dessa quarta-feira (11).

A ação é uma parceria com a Charlie Bates Solar Astronomy Project dos EUA e com a organização educacional Farias Brito e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Serviço

Treinamento Eclipse Solar

Quando: sábado (14), 14h e 15h

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Inscrições: a partir das 12h de quarta-feira (11), no site do Planetário