O maior eclipse do Nordeste se aproxima: saiba como observá-lo com segurança

No dia 14 de outubro de 2023, ocorrerá um eclipse solar visível em todo Brasil e principalmente, no Norte e Nordeste. É, certamente, o evento astronômico mais aguardado do ano. Neste caso a Lua, passará na frente do Sol, mas não o encobrirá completamente. Em algumas cidades, será parcial e em outras será anular. É um evento raro, se você perder este, o próximo, pelo menos no Ceará, só ocorrerá em 2067.

Você pode utilizar um site muito legal para saber como vai ser o eclipse na sua cidade chamado timeanddate.com. Tomando Fortaleza como referência, a Lua começará a encobrir o Astro Rei às 15h23. O ápice será às 16h42 quando nosso satélite esconder 83,65% do Sol. Após 2h,27m,8s o Sol irá se pôr às 17h25.

Não utilize nada improvisado, nada de filme fotográfico, nem chapa de raio X, muito menos rótulo de garrafa de refrigerante. Também não vá furtar os óculos 3D do cinema, eles não servem pro Sol. Rê! Rê!

Veja também

Apesar de você não perceber, se usar um material inadequado como este, estará prejudicando sua visão e ele pode deixar sequelas. Você não percebe porque a luz infravermelha e ultravioleta atravessam materiais plásticos com muita facilidade. Essas radiações são invisíveis para o olho humano, porém causam queimaduras até mesmo na pele, quanto mais nos olhos. Como você não vê esses espectros, a pupila se abre permitindo passar mais radiação e prejudicando ainda mais os olhos.

De imediato você pode não perceber nenhum efeito colateral. Mas a longo prazo, quando você estiver sentido os efeitos e for a um oftalmologista, ele saberá identificar que você observou o Sol de maneira inadequada.

O exemplo mais famoso foi do cientista italiano, Galileu Galilei (1564-1642) que ficou cego durante sua velhice após observar o Sol rotineiramente sem a devida proteção.

Mas como observar o eclipse com segurança? Eu vou listar três métodos

O primeiro é o mais simples, o método da projeção. Neste método, você pode usar uma caixa de papelão, fazer um pequeno furo para a entrada da luz do Sol. Faça também um corte retangular na lateral da caixa para observar. A luz do Sol entra pelo orifício e é projetada no fundo da caixa de maneira invertida.

Legenda: Projeção do Sol em uma caixa com orifício. A qualidade fica melhor se você fizer o orifício em uma lâmina de papel alumínio e o furo feito por uma lapiseira Foto: Arquivo pessoal

A segunda forma é com uso filtro solar. Pode ser um filtro de máscara de soldador número 14. Você coloca o filtro na frente dos olhos em direção ao Sol e à Lua. Mas cuidado, não passe mais do que 30 segundos observando, pois mesmo com o filtro, a exposição prolongada também faz mal. Descanse por pelo menos 2 minutos e volte a observar.

Existem óculos com filtros laminados específicos. Porém eles precisam atender ser de qualidade e de a norma internacional ISO 12312-2:2015.

Legenda: Óculos com filtro solar Solarix de acordo com a norma internacional ISO 12312-2:2015 Foto: Arquivo pessoal

A essa altura está bem difícil consegui-los. À medida que o evento vai se aproximando, a demanda por estes itens aumenta. Geralmente, são itens importados e demoram pra chegar.

Outra técnica de observação é com o uso de filtros em telescópios. Eu gosto muito desta técnica porque é possível conectar uma webcam e transmitir pela internet.

Legenda: Telescópio com filtro para observação via webcam Foto: Arquivo pessoal

Se você não tiver esses ítens, não se preocupe. Para quem estiver na capital cearense, fica o convite para observar o eclipse no entorno da estátua de Iracema da Praia de Iracema.

Haverá a disponibilização gratuita de um telescópio com filtro para os visitantes visualizarem o fenômeno. Não há inscrição, e as pessoas serão contempladas por ordem de chegada iniciando às 15h23 e se encerrando às 17h25 quando o Sol se pôr ainda eclipsado pela Lua. Será um pôr do Sol diferenciado da praia de Iracema.

E se você não tiver em Fortaleza, poderá acompanhar de qualquer lugar do mundo por nossa transmissão pelo canal do Observatório Nacional.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil