O dia em que o reflexo das flores vermelhas no laboratório me anunciaram a primavera no Nordeste

Foi nessa semana, estávamos limpando a lente do telescópio do observatório Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece) quando, ao colocar parte da tampa, percebemos uma imagem refletida no anteparo de 350 mm de diâmetro. A imagem é invertida porque o espelho principal do telescópio é côncavo. Mesmo a tampa sendo preta, forma-se uma imagem porque a tinta é metálica.

Era uma árvore com lindas flores vermelhas da espécie Bougainvillea spectabilis, conhecida popularmente como Primavera. Até semana passada, as flores não estavam lá e chegaram anunciando o início da estação.

Legenda: Limpeza do telescópio do Observatório Astronômico Otto de Alencar na UECE Foto: Arquivo pessoal

Oficialmente, a primavera começará às 3h50 do dia 23 de setembro e vai até dia 22 de dezembro, mas já conseguimos ver seus efeitos. Nem sempre, a estação muda no mesmo dia. Ano que vem com um dia a mais, a primavera ocorrerá dia 22 de setembro. A estação se inicia quando o Sol passa do hemisfério norte para o hemisfério sul, e neste dia, nosso planeta será igualmente iluminado. Este evento também é chamado de equinócio de primavera.

As quatro estações são bem características de regiões da zona temperada, como no Sul do Brasil. Porém, podemos perceber aqui no Nordeste também alguns efeitos. Estima-se que entraremos numa onda de calor nos próximos dias. Isso será agravado pelo Sol passar para o nosso hemisfério, além de outros fatores climáticos. Contudo meu foco neste texto é a primavera. Inclusive, ano passado fiz um dos melhores textos contando a origem mitológica da primavera, vale a pena conferir no link.

O interessante é que entraremos nos meses mais secos e quentes na primavera, uma vez que o verão aqui é bem chuvoso. Conhecida com a estação das flores, é notável até mesmo aqui num lugar da zona tropical, assim chamada porque fica entre as linhas dos trópicos de Capricórnio e Câncer. Mesmo com todo esse calor, algumas plantas florescem. Pode-se ver principalmente nos cajueiros que ficarão bem enfeitados para a estação.

Convido o leitor a observar a vegetação no seu dia a dia. Tire uma foto de plantas naturais floridas e mande pro nosso e-mail (ceara@svm.com.br). Atualizaremos esta página com as imagens que vocês mandarem, basta identificar o local de onde a foto foi tirada.

Para finalizar eu gostaria de agradecer o Yarlei dos Santos que tirou a foto de capa dessa matéria ali no campus do Itaperi. E também ao Engenheiro Agrônomo André Teixeira que identificou a referida espécie da Primavera.