Os sinais da primavera no Ceará e o mito de sua criação

No dia 23 de setembro ocorrerá o equinócio de primavera. O Equinócio ocorre quando o Sol ilumina igualmente os hemisférios Norte e Sul e o número de horas de céu claro (dia) é igual ao número de horas de céu escuro (noite).

Os equinócios só acontecem em dois dias do ano, um em março e outro em setembro.

Quando ocorre em março, chamamos de equinócio de outono e quando acontece em setembro denominamos equinócio de primavera. É assim chamado por marcar o fim do inverno e o início da primavera. O dia específico é móvel dependendo se o ano é bissexto ou não.

Neste dia, o Sol nasce exatamente no Leste e se põe precisamente no Oeste, isso para quem está em algum lugar sobre a linha do Equador. Em outros dias, o Sol pode nascer até 23,5 graus distante do Leste. Aqui no Ceará, o Sol irá nascer a apenas 3,8° do Leste.

Isso porque não estamos na linha do Equador. É possível notar os efeitos da primavera muito discretos em nosso Estado. Ali na Av. Pontes Vieira, algumas árvores demarcam bem a chegada da primavera com lindas flores rosas. O termo primavera vem do latim "primo vere" e significa “primeiro verão”.

O mito da criação da primavera é um dos mais belos. Segundo a mitologia grega, Perséfone era a filha mais linda de Zeus com Deméter, deusa da agricultura.

Perséfone era adolescente, mas sua mentalidade era pura como a de uma criança porque sua mãe era superprotetora e não a deixava sair sozinha nem interagir com outros deuses. Um dia, a garota despistou os olhos de sua mãe e foi sozinha passear por um campo florido.

O chão se abriu em um enorme precipício, levando-a ao submundo de Hades. Lá, ele mostrou seu reino a Perséfone e ela começou a gostar dali porque, ao contrário de sua mãe, ele não a impedia de andar por onde quisesse, pois Hades possuía total controle sobre as feras para não machucá-la. Ela percebeu que as almas das pessoas boas estavam juntas das demais em lugares terríveis.

Legenda: É possível notar os efeitos da primavera muito discretos em nosso Estado Foto: Camila Lima

Para agradá-la, Hades criou os Campos Elísios, um lugar paradisíaco para onde seriam enviadas as almas boas. Perséfone se sentia amada e os dois passaram um bom tempo felizes. Porém, a deusa da agricultura, entristecida pelo desaparecimento da filha, havia parado de trabalhar e o mundo passou por uma grande fome.

Certa vez, Hades encontrou Perséfone aos choros e a perguntou o que houve. Ela exclamou que estava feliz com ele, mas ao mesmo tempo sentia falta da mãe. Seu pai, Zeus, não parecia preocupado com a filha porque ele era comparsa de Hades.

Porém, vendo a atual situação de calamidade no mundo, ele decidiu enviar Hermes para buscá-la, mas Hades informa que ela havia comido a semente do submundo e morreria fora dali a não ser que ele permitisse sua partida. Contudo, Hades não questionou o retorno da menina justamente porque ele a amava e não queria vê-la triste.

Legenda: Estátua feita por Gian Lorenzo Bernini, localizada em Roma, mostra Hades levando Perséfone Foto: Shutterstok

Com o retorno da filha, Deméter voltou a permitir o florescimento das plantas. Após seis meses, ela voltou para Hades por livre e espontânea vontade. Desde então ela passa metade do ano com a mãe e outra metade com seu amado. Quando ela está no submundo, sua mãe volta a ficar triste e deixa o frio tomar conta das plantações, caracterizando o outono e o inverno.

Após seis meses, quando está com a companhia da filha, ela volta a cuidar da agricultura, as plantas florescerem e depois as terras ficam quentes representando a chegada da primavera e do verão respectivamente. Por isso, Perséfone é conhecida como deusa da primavera.

Agradecimento especial à Adrielle Monte pelas diversas sugestões no texto.