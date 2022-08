Para quem quer aprender Astronomia

A paixão do cearense pela Astronomia é notável. Hoje, somos destaque nas Olimpíada Astronômicas (OBA, MOBFOG, OBSAT, OLAA e IOAA).

Devido a fatos históricos como o Eclipse de Sobral em 1919 que comprovou a teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein e o legado do grande astrônomo cearense Rubens de Azevedo essa ciência se tornou extremamente popular no Ceará.

Rubens era autodidata mas também procurava por cursos nessa especialidade. Certo dia em São Paulo viu um anuncio de um curso de Astronomia na década de 1950. Ele chegou no estabelecimento para se matricular, mas a atendente o deu pouca atenção informando apenas que as vagas tinham acabado.

Ao sair ele foi reconhecido por um homem: "Você é Rubens de Azevedo, o selenólogo (estudioso da Lua)?". "Eu mesmo" respondeu. "Pois nós estamos precisando de alguém com o seu conhecimento pra dar aula aqui." O homem que o reconheceu era diretor do estabelecimento. Rubens aceitou o convite, no dia da primeira aula encontrou a mesma atendente e pediu a lista de chamada da da sala de aula. "O senhor vai dar curso?" disse ela. "Sim, a senhora não deixou eu entrar como aluno então eu entrei como professor!"

Hoje em dia ainda não há curso de graduação nesta área em nenhuma universidade do Ceará. Quem quiser se formar nessa área vai encontrar na USP, UFSC e UFRJ. Aqui os licenciados nessa área como eu fazem curso de Física na UECE ou na UFC. Há um projeto para a criação do primeiro curso de graduação em Astronomia na UFC mas está precisando apenas de um pequeno incentivo.

Se a pessoa não quer se habilitar para lecionar, mas deseja apenas aprender a localizar os astros e a operar um telescópio, existe um curso particular na Área 42 no Meireles.

Para alunos de escolas públicas do Ensino Médio, a Seara da Ciência, projeto de extensão da UFC abriu vagas para cursos básicos de Astronomia e outras ciências (Biologia, Química e Física). No curso, os alunos aprendem noções de Astronomia e farão observações com usos de telescópio, mas sem aprender a manusear.

As inscrições ocorrem presencialmente nos dias 29 e 30 de agosto. Ocorrerão em setembro, no caso de Astronomia, às quartas e sextas feiras das 14h às 17h. Se estendendo até 19h em dois dias para observações astronômicas. Para maiores informações entrar em contato pelo instagram @searadaciência ou pelo número 3366 9245.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil