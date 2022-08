É melhor comprar um telescópio ou fazer o seu próprio?

Telescópio, do grego, significa "observar de longe". Este instrumento astronômico foi inventado em 1608 por um fabricante de óculos alemão naturalizado holandês chamado Hans Lippershey (1572-1619). Na época uma simples luneta foi usada na guerra para observar tropas inimigas.

O telescópio só ganha uma aplicação na Astronomia quando Galileu Galilei (1564-1642) construiu sua própria versão do instrumento para desenhar um mapa da Lua. Ele também descobriu as luas de Júpiter e os anéis de Saturno. A resolução era tão ruim que Galileu descreveu que Saturno tinha orelhas.

Hoje, com um telescópio pessoal podemos contemplar essa "joia" do sistema solar com facilidade. Aqui no Ceará ele estará visível a partir das 8h da noite acima do leste. A dúvida de muitas pessoas é qual telescópio adquirir.

Pra começar um hobbye de astronomia não é necessário comprar telescópios. Se começa estudando carta celeste, uma espécie de mapa das estrelas. Após isso, recomendo o uso de um binóculo para aprender a encontrar cometas, aglomerados de estrelas. Se você está impaciente e quer começar pelo telescópio, também é possível, mas sem conhecer o céu, ele não vai ter muita utilidade.

Em geral um bom telescópio está custando caro e telescópios se valorizam com o tempo. Isso ocorre porque é um produto predominantemente importado, o dólar tende a se valorizar e os avanços tecnológicos são poucos em termo de óptica.

Lembro de um telescópio que comprei usado por R$ 600,00 em 2016. Novo, valeria R$ 1200,00. Hoje o mesmo telescópio chega aqui em Fortaleza por aproximadamente R$ 3000,00. Trata-se de um Skywatcher 90 mm de abertura e 1250 mm de distância focal, modelo Maksutov. Um bom modelo para iniciantes. Sua longa distância focal é bom para visualizar planetas com suas oculares padrões de 10 mm e 25 mm.

Legenda: Mariana Costa e seu telescópio Miriane feito por ela no Grupo de Astronomia da Seara da Ciência Foto: Arquivo Pessoal

Para observar aglomerados abertos é recomendado comprar uma ocular de 32 mm que possui uma ampliação menor, porém um maior campo de visão. E assim é a lógica da observão. Para objetos de céu profundo, telescópios de grande abertura e pequena distância focal são melhores. Já para planetas e a Lua, menor abertura e maior distância focal são mais indicados. Não há um telescópio bom para todos os casos.

Existe ainda uma opção mais interessante do que comprar um telescópio.

Certa vez, minha aluna Mariana me pediu sugestões para comprar um telescópio. Eu conhecendo o potencial da estudante a propus construirmos um. E assim o fizemos. Importamos apenas os espelhos de 150 mm de diâmetro e 750 mm de distância focal. O tubo, fizemos de PVC.

E as peças mais complexas, Mariana aprendeu a desenhar em um software livre chamado Blender. Imprimimos as peças em 3d. Levamos seis meses pra concluir a óptica e as imagens são belíssimas. Como essa da Lua tirada quarta feira dia 10 de agosto.

Mariana já deu duas palestras em escolas públicas apresentando seu telescópio batizado de Miriane em homenagem à astrônoma Miriane Pastoraza (1939 - ). O projeto está em andamento, e poderá ser adquirido por quem se interessar por valor acessível. Escolas públicas receberão o projeto gratuitamente para incentivar a criação de clubes de astronomia em suas sedes.