O homem já foi 6 vezes à Lua

O início da volta à Lua. Algumas pessoas incrédulas à ida do homem à Lua em 1969 me perguntam porque ele não volta lá se a tecnologia avançou. Pra surpresa de muitos, o homem voltou mais cinco vezes. A última foi em 1972.

Foram seis missões tripuladas ao todo. Os astronautas desciam sempre aos pares. Assim, 12 homens estiveram sobre a superfície lunar.

As amostras lunares revelaram uma semelhança com a rocha Basáltica (provenientes de rocha vulcânica). Os recursos encontrados na época não eram sustentáveis para o financiamento bilionário das viagens e o interesse pela exploração da Lua ficou de lado por 50 anos.

Contudo nesse tempo, novos minerais foram encontrados na Lua por sondas não tripuladas. Hoje sabemos que na sua composição há ferro (13%), alumínio (7%), silício (21%), alumínio (7%) e titânio (10%). Também foi descoberto oxigênio e água em meio a "rochas" lunares.

Há ainda abundância de Hélio 3, cotado para ser a fonte de energia do futuro. Desta forma, a volta à Lua está mais do que justificada agora. O retorno ao astro celeste recebeu o nome de missão Artemis, deusa da mitologia grega da Lua e irmã de Apolo.

Essa missão iria começar hoje com o lançamento do foguete SLS, o único da humanidade capaz levar o ser humano à Lua no momento. A iniciativa foi adiada por causa da falha em um dos quatro motores do foguete. O próximo está previsto para o dia 2 de setembro às 13h48