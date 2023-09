Recém-descoberto, Cometa Nishimura poderá ser visto do CE e de outros locais do Brasil em setembro

O cometa Nishimura descoberto no dia 12 agosto de 2023 pelo japonês Hideo Nishimura poderá ser visto nos próximos dias. Outras cometas descobertos pelo japonês incluem os cometas C/1994 N1 e o C/2021.

Cometas são corpos celestes compostos principalmente por gelo, poeira e gases, que orbitam ao redor do Sol em trajetórias elípticas. Eles são como viajantes cósmicos, que se aventuram pelo sistema solar e ocasionalmente nos presenteiam com sua presença radiante.

A priori não se sabia se o cometa era periódico ou aperiódico. Após as últimas análises de sua trajetória, tudo indica que seja periódico e que se aproxime do Sol a cada 431 anos. Contudo, precisamos esperar para saber se ele não se desintegrará completamente nesta passagem. Também designado de C/2023 P1. Para entender a nomenclatura, o C é de cometa, 2023, o ano da descoberta e P de periódico.

Para quem estiver em Fortaleza, teremos algumas oportunidades para observar o cometa. A partir do dia 12 de setembro, o Nishimura, estará visível ao amanhecer no nascente às 05h18, mas ainda se apresentará muito discreto no limiar do olho nu com magnitude 6. O uso de binóculos propiciará uma melhor observação.

Legenda: Simulação do cometa Nishimura Foto: Skylive/Reprodução

Para quem não gosta de acordar cedo, a partir do dia 14, quando contornar o Sol, ele passará a ser observado ao anoitecer das 17h36 às 17h39. Esse intervalo é muito breve porque o objeto se encontra muito próximo do Sol. O cometa aparece logo após o Sol se por, mas ele logo terá o ocaso, assim chamando quando ele se “põe”.

O melhor dia para prestigiá-lo será 16 de setembro quando atingir a magnitude 4.89 de 17h35 às 18h01. Quanto menor a magnitude de um astro, mais brilhante ele é. O C/2023 P1 ficará visível a olho nu até dia 21 de setembro e aparecerá ao lado do planeta Marte na constelação de Virgem.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil