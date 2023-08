'Perseidas': fenômenos astronômicos de agosto incluem chuva de meteoros famosa

Agosto é um mês especialmente interessante para os entusiastas da astronomia, pois oferece uma série de fenômenos celestes incríveis para serem observados. Desde chuvas de meteoros até oposição planetária, este mês é repleto de espetáculos celestes que encantam tanto amadores quanto astrônomos profissionais.

Para começar, uma das chuvas de meteoros mais populares do ano acontece em agosto: as Perseidas. O pico desse evento ocorre normalmente em torno do dia 13, quando a Terra atravessa a órbita do cometa Swift-Tuttle.

À medida que os detritos deixados pelo cometa entram em nossa atmosfera, eles queimam, criando um lindo espetáculo de estrelas cadentes no céu noturno. É um momento perfeito para ir para o interior desfrutar de uma noite sob as estrelas, enquanto rastros brilhantes cruzam o céu.

Legenda: Concepção artística de uma chuva de meteoros Foto: Elaboração própria

Outro fenômeno celestial impressionante que ocorre em agosto é a oposição de Saturno. Dizemos que um planeta está em oposição quando encontra-se na direção oposta ao Sol.

Isso faz com que o planeta reflita mais luz em direção a nós e assim aumentando o brilho aparente do corpo iluminado. É uma ótima oportunidade para fotografar Saturno uma vez que seu brilho se destaca em relação aos outros astros.

Além disso, no dia 27 ocorrerá a conjunção entre Saturno e a Lua. Conjunção é quando dois astros estão aparentemente próximos dentro de um campo de visão. Apesar da Lua está a 366 mil quilômetros, muito mais próximo do que Saturno a 1.3 bilhões de quilômetros, durante a conjunção os dois poderão ser fotografados juntos.

Por fim, agosto também traz consigo a possibilidade de observar a Lua em sua fase cheia no dia 31. Trata-se da segunda Lua cheia no mesmo mês, nada mais do que isso, a Lua não ficará azul, mas a internet deve ficar bem movimentada por causa desse nome injustificado. Eu não concordo em criar uma expectativa no público sendo que nenhum fenômeno de mudança de cor ocorrerá.

