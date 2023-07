De turismo espacial à exploração de minérios na Lua: as possibilidades da economia do espaço

Considerado um dos setores mais promissores deste século, a economia espacial abrange desde turismo espacial até a exploração de minérios na Lua e em asteroides. Inclusive existe um asteroide que possui tanto ouro e platina que vale mais do que toda a economia global.

Trata-se do asteroide 16 Psyche, com 226 quilômetros de diâmetro e que está a 370 milhões de quilômetros da Terra. Está avaliado em mais de 10 quintilhões de dólares (U$ 1 000 000 000 000 000 000,00) correspondendo a mais de 70 mil vezes a economia mundial. Empresas como a SpaceX do bilionário Elon Musk e Blue Origem de outro bilionário, dono Amazon, são as pioneiras do setor e um dia pretendem fazer este tipo de exploração.

Atualmente, a SpaceX tem como principal atividade o lançamento de satélites para governos e universidades. Cada lançamento custa cerca de U$ 1 milhão. Já a Blue Origin começou prestando o serviço de turismo espacial. Cada passeio custa nada menos do que U$ 28 milhões.

A empresa te leva a mais de 100 km de altitude, acima desse patamar você estará no espaço e poderá apreciar o horizonte curvo da Terra. Durante o retorno, o turista espacial experimenta a sensação de gravidade zero. O ator William Shatner que interpretou o capitão Kirk em Star Trek fez um desses passeios.

Outra atividade econômica que deve ser implementada a longo prazo é a exploração de trítio na Lua. Um material que deve ser usado para converter energia limpa a partir da fusão nuclear nas próximas décadas. A superfície do nosso satélite é rica nessa substância. Para saber mais confira nossa matéria sobre a exploração da Lua.

A China está bem avançada tanto no controle da fusão nuclear quanto na exploração da Lua. Uma vez ou outra nós vemos um foguete chinês indo pra Lua daqui do ceará. E é claro, a NASA não fica para trás. Ela está voltando à Lua com a missão Artemis e dessa vez pretende estabelecer uma base de pesquisa.

Legenda: Ator William Shatner, o capitão Kirk de Star Trek, experimenta a sensação de gravidade zero no espaço aos 90 anos de idade Foto: Blue Origin/Reprodução

A NASA estará aqui no Ceará para a Space Week Nordeste que deve acontecer de 14 a 18 de agosto na UFC campus do PICI com apresentações de trabalhos acadêmicos e de 19 a 20 de agosto em um shopping de Fortaleza, onde haverá uma feira com exposições e palestras sobre o setor aeroespacial.

O evento é uma iniciativa da UFC representado pelo Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) com patrocínio da Agência Espacial Brasileira (AEB) e apoio da NASA. Será voltado para alunos, pesquisadores e membros da indústria. Mas curiosos de todas as idades podem visitar gratuitamente a feira e assistir às palestras no Rio Mar Fortaleza.