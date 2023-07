Por que a lua cheia nascerá à tarde neste dia 1º de julho

Nesse sábado (1 de julho), a Lua nascerá pela tarde, às 15h48. Mesmo assim, poderá ser vista de prédios altos ou na orla marítima ali na Praia do Futuro. Uma Lua cheia ocorre quando a ela está em sua fase completamente iluminada, como vista da Terra.

Essa fase acontece quando o lado iluminado da lua é totalmente voltado para a Terra, geralmente ocorrendo uma vez por mês. Porém, como o ciclo lunar é de apenas 29 dias, pode ocorrer uma Lua cheia no início de um mês e outra no final.

No dia 3 de julho, ocorrerá uma lua cheia no momento em que ela se encontra um pouco mais perto da Terra, a apenas 357.527 km. A luz levará aproximadamente 1 segundo após ser refletida pela superfície lunar para chegar à Terra.

Apesar de ela estar mais próxima, ela não ficará tão grande. Há uma ilusão de óptica quando o astro se encontra próximo a linha do horizonte. Isso ocorre porque comparamos com objetos grandes como prédios. À medida que ela sobe, essa impressão vai diminuindo.

A lua cheia tem sido celebrada por diferentes culturas ao longo da história, sendo associada a diferentes conceitos como fertilidade, renovação, colheita e até mesmo loucura. Isso mesmo, o termo lunático é uma referência lunar.

As luas cheias também podem ter diferentes nomes de acordo com a tradição cultural. Por exemplo, a lua cheia de agosto ou setembro é chamada de Lua do Milho pelos nativos americanos, que tradicionalmente acreditam que o milho estará pronto para ser colhido nesta época do ano. Aqui no nordeste, o milho já veio em junho.

Contudo, esses nomes não são bem vistos pelos praticantes da Astronomia. Se tem um nome que os astrônomos mais pragmáticos não gostam é "superlua". Acredita-se que esse termo tenha surgido na Astrologia e não na Astronomia. A Astrologia é uma pseudociência, ou seja, uma ciência falsa. Isso é fato, uma vez que não usa o método científico.

O nome equivalente à superlua na ciência é "Lua cheia no perigeu". É um nome muito grande. Perigeu vem do grego, onde "peri" signfica perto e "gê", Terra. Assim, significa Lua cheia perto da Terra. Os cientistas deveriam criar um concurso para escolher um nome melhor. Qual nome você daria? Eu tenho a minha sugestão.

Um nome que transmite o significado do evento é "peri-lua", ou seja, lua perto. Por enquanto, o que se usa é "super lua", e não é qualquer blog. Procure no site da NASA (super moon), Olhar Digital e até mesmo aplicativos astronômicos como o Star Walk 2. Todos usam o termo. É fato que existem dois universos: o da divulgação e o da pesquisa. Na pesquisa você usa termos técnicos como Lua cheia no perigeu e no da divulgação, o termo mais popular. E você? Convidaria alguém para observar a super lua ou a Lua cheia no perigeu?