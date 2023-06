Rastros de fogos no céu

Era noite de 20 de outubro de 2014, eu e mais duas pessoas estávamos no campus do Pici, em Fortaleza, fazendo nossas observações astronômicas de rotina, quando um de nós arregalou os olhos em direção ao Norte. Eu já estava acostumado com as brincadeiras dessa pessoa e pensei em não olhar. Mas eu olhei, e pra minha sorte observei um dos fenômenos mais impressionantes que já vi.

Pareciam meteoros, porém aos montes, pelo menos meia dúzia deles. Seus tamanhos eram maiores do que o normal e caíam em chamas, deixando um rastro de fogo e fumaça no céu. Porém, não eram tão rápidos quanto um meteoro comum, que muitas vezes não dá nem tempo de fazer um pedido.

Caiu lentamente, por isso tivemos tempo de ver. Parecia coisa de cinema, como Optimus Primer, e outros transformers entrando na atmosfera terrestre.

O registro fotográfico não ficou bom, mas recentemente, o fenômeno se repetiu e foi captado impressionantemente. Apesar de ter sido repostado por um famoso perfil do instagram nos últimos dias, o registro foi feito no dia 25 de março de 2021 em Newberg, Oregon nos EUA.

O que causa isso?

Esse fenômeno ocorre quando lixo espacial proveniente de uma parte grande de satélite foguete adentram na atmosfera terrestre. Geralmente, o lixo espacial é mais fácil de se desintegrar ao percorrer a atmosfera do nosso planeta. Como as partes vem de uma órbita próxima da Terra, a velocidade desses objetos é menor e por isso conseguimos vê-los durante algumas dezenas de segundos.

A crescente quantidade de lixo espacial é um problema que vem preocupando os especialistas em todo o mundo. Com o aumento da exploração espacial e do número de lançamentos de foguetes e satélites, o espaço está ficando cada vez mais cheio de detritos, representando um risco potencial para a nossa segurança e para a das nossas naves espaciais.

Legenda: Lixo espacial cruzando o céu de Fortaleza no dia 20 de outubro de 2014 Foto: arquivo pessoal

Alguns especialistas alertam que o lixo espacial pode representar uma ameaça relevante à nossa segurança, como já ocorreu algumas vezes. Em 2009, uma colisão entre um satélite desativado e um satélite operacional gerou uma grande quantidade de detritos, que hoje representa uma ameaça para outras naves em órbita. Situações como essa mostram a importância de se tomar medidas para remediar o problema.

Felizmente, já existem iniciativas em andamento para minimizar o impacto do lixo espacial. Algumas empresas desenvolveram tecnologias capazes de remover os detritos da órbita terrestre, enquanto outras propõem mudanças nas estratégias de lançamento de satélites, para reduzir a quantidade de objetos que ficam em órbita.

Mas ainda há muito a ser feito para resolver esse problema crescente. É importante que a comunidade internacional se engaje em soluções sustentáveis para a exploração espacial, para garantir que o espaço continue sendo um ambiente seguro para todos. O futuro da nossa capacidade de explorar o espaço depende do que fazemos agora para protegê-lo.

Legenda: Lixo espacial no céu de Newberg, Oregon nos EUA no dia 25 de março de 2021. O vídeo foi repostado na semana passa e viralizou pelo mundo. Vídeo disponível em @pubity Foto: @pubity