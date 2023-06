Conheça a estrela 764 vezes maior do que o Sol e que pode explodir a qualquer momento

Uma estrela que pode explodir a qualquer momento, Betelgeuse é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Orion. Com um diâmetro estimado de cerca de 764 vezes o do Sol, é uma das maiores estrelas conhecidas pelo homem. Betelgeuse também é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, com uma magnitude aparente média de cerca de 0,5. Seu nome é derivado da palavra árabe "Ibt al-Jauza", que significa "mão do guerreiro".

Com base em observações recentes, acredita-se que a Betelgeuse esteja em sua fase final de vida e possa explodir como uma supernova a qualquer momento nos próximos milhares de anos. Esta é uma possibilidade emocionante para os astrônomos, pois a supernova resultante seria visível a olho nu, mesmo durante o dia. A estrela Betelgeuse é muito estudada para entender a evolução e a morte das estrelas supergigantes.

Como muitas estrelas supergigantes, Betelgeuse é uma estrela instável. Acredita-se que o padrão de variação de sua luminosidade seja causado pela expansão e contração de sua atmosfera exterior. Observações mostraram que esta expansão e contração é acompanhada por mudanças na temperatura da superfície da estrela.

Isso torna a Betelgeuse uma estrela interessante para estudar, pois suas propriedades ajudam os astrônomos a entender como as estrelas evoluem e produzem elementos pesados.

Em 2019, o seu brilho diminuiu muito devido a uma nuvem de poeira que apareceu na sua frente. E agora seu brilho aumentou mais de 140%, muitas pessoas estão nas expectativa que ela exploda a qualquer momento, mas o prazo é longo para um mero humano, cerca 100 mil anos. Como ela está a 497 anos-luz de distância da Terra, o corpo celeste já pode ter explodido e nós ainda não sabemos.

Legenda: Close em Betelgeuse, estrela gigante vermelha Foto: ALMA - ESO/NAOJ/NRAO, E/O'Gorman/P.Kervella/Reprodução

O seu brilho tem aumentado nas últimas semanas, mas algumas pessoas tem confundido com Vênus que está muito mais brilhante. O ocaso de Betelgeuse está ocorrendo para quem está em Fortaleza às 18:35h. Ocaso é quando um objeto fica abaixo da linha do horizonte. Já o ocaso de Vênus está ocorrendo às 20:47h.

Betelgeuse também é importante porque sua explosão como supernova liberaria grande quantidade de energia e materiais no espaço, incluindo elementos essenciais como carbono, oxigênio, ferro e cobre. Isso forneceria os materiais básicos que formam as estrelas e planetas, incluindo a Terra. Se explodir em breve, ela ajudará a aumentar nosso conhecimento da evolução das estrelas e do universo como um todo.

