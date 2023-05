O planeta que atinge temperaturas de até -143°C e pode receber humanos na década de 2030

O planeta Marte é um dos planetas mais próximos da Terra e é o quarto planeta a partir do Sol. É conhecido pela sua cor vermelha e pela sua beleza natural. Os cientistas acreditam que Marte pode ter sido formado há mais de 4,6 bilhões de anos, aproximadamente na mesma época do nosso sistema solar.

Marte tem uma gravidade fraca e uma atmosfera muito fina, tornando-o um lugar difícil para a vida se desenvolver. A pressão atmosférica em Marte é cerca de 1% da pressão atmosférica na Terra, o que dificulta a respiração e a sobrevivência de organismos vivos.

A temperatura em Marte também é muito diferente da Terra, variando de -143 graus Celsius nas calotas polares durante o inverno a um máximo de 27ºC durante o verão no equador.

A realização de uma missão para Marte é um grande desafio que envolve as agências espaciais de diversos países. Somente EUA e China conseguiram pousar em Marte. Mas sem levar pessoas, apenas robôs. Uma das principais preocupações é a janela de lançamento, que é o período de tempo adequado para enviar as naves com sucesso para o planeta vermelho.

Essa janela é determinada pelas posições relativas da Terra e de Marte durante sua órbita ao redor do Sol, e ocorre a cada 2 anos e 2 meses. Portanto, é essencial que as agências espaciais estejam preparadas com antecedência para aproveitar essa janela e enviar as naves na hora certa.

A história de exploração de Marte começou há mais de 150 anos com observações telescópicas a partir da Terra. As primeiras sondas espaciais foram enviadas para Marte na década de 1960, com a missão Mariner da NASA. Desde então, várias outras missões foram enviadas para estudar o planeta, incluindo o robô Curiosity, enviado em 2012 para procurar sinais de vida passada em Marte.

Os cientistas acreditam que Marte pode ter tido um ambiente muito mais hospitaleiro no passado, com uma atmosfera mais densa e a possibilidade de água líquida em sua superfície. Há evidências de rios secos, canais e cânions em Marte, assim como calotas polares de gelo.

Semana passada o rover Perseverance estudou um desses rios secos e constatou que os rastros foram produzidos por uma forte correnteza. Podemos imaginar o cenário em volta desse rio no passado de marte.

Legenda: Planeta Marte visto do espaço mostrando vales e rios secos Foto: NASA/JPL

A busca por sinais de vida em Marte é uma das principais razões pelas quais os cientistas continuam a estudar este planeta. Embora não haja evidência direta de vida em Marte, há certas questões que estão sendo levantadas, como se há possibilidade de vida microbiana subterrânea na superfície marciana.

Marte também tem um fascínio cultural como um possível lugar para a colonização humana. A SpaceX, empresa de Elon Musk, está atualmente trabalhando em um projeto para enviar humanos para Marte na década de 2030, e outras agências espaciais como a Blue Origin estão considerando missões tripuladas para o planeta vermelho no futuro.

A colonização de Marte seria um desafio monumental e exigiria uma grande quantidade de recursos e tecnologia. Mas, mesmo assim, ainda há muitas questões a respeito dos efeitos a longo prazo de viver em um ambiente tão diferente da Terra.

Em resumo, Marte é um planeta fascinante e misterioso, com muito a ser descoberto e explorado. Sua beleza natural e a possibilidade de encontrar sinais de vida fazem de Marte um alvo de estudo e busca por muitas agências espaciais e cientistas em todo o mundo.