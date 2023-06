Temperatura menor e pôr do sol mais cedo: veja impactos do solstício de inverno que começa hoje (21)

Neste dia 21 de junho, começa o solstício de inverno no hemisfério Sul. O Sol está no trópico de capricórnio e isso causa uma maior incidência de luz no hemisfério Norte. Como consequência, o Norte ficará mais quente. Já podemos ver o efeito com o aumento das queimadas no Canadá provocando inclusive agravando a poluição do ar em Washington nos EUA. No Polo Norte, o Sol fica estranhamente acima do horizonte 24 horas por dia.

Já no hemisfério Sul, as noites ficam mais longas e no Polo Sul, na Antártica, as noites duram 24 horas. A temperatura cai como podemos perceber no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o gado tem morrido por hipotermia.

No Nordeste brasileiro, a diferença é contra intuitiva. Em Fortaleza, por exemplo, as chuvas diminuem de 100 mm para 11 mm. Isso confunde as pessoas que costumam dizer que está começando o verão. Mas na verdade hoje, estamos começando o inverno. Aqui no Nordeste, o inverno coincide com a quadra seca.

Mesmo assim, é inverno e é possível verificar uma queda de 2ºC na temperatura mínima para 21ºC. Você pode perceber pela manhã. Contudo, as tardes continuam quentes com temperatura média de 30ºC.

Legenda: Perfil de temperatura e precipitação em Fortaleza Foto: Meteoblue

O Sol também vai se por mais cedo. Mesmo aqui no Nordeste, é possível perceber. Se você for ali para a Praia de Iracema, verá o Sol se pondo sobre o mar às 17h33min. Quando é verão, o Sol se pões mais tarde às 17h42min.

Estamos entrando na melhor época do ano para observações astronômicas. No qual apenas um dia do mês é nublado. Porém, pelo menos 12 dias são parcialmente nublados, segundos dados do Meteoblue.

Para complementar, as noites estão contempladas pelo brilho esplendoroso de Vênus em conjunção com a Lua e Marte por volta das 18h. Isso significa que os três astros poderão ser vistos perto um do outro sem uso de telescópio. Fica a dica de observação hoje à noite.

Legenda: Marte, Vênus e a Lua em conjunção nesta quarta-feira (21) Foto: Reprodução

Encerro o texto ressaltando a aplicação da Astronomia em nosso cotidiano por meio dos efeitos do tempo e nos inspirando pela beleza de observarmos longe.