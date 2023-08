Fenômeno Aéreo Não-Identificado foi filmado por observatório cearense; entenda o registro

Conheci pelo menos meia dúzia de pessoas sérias que já viram este fenômeno. Elas descrevem uma bola de luz que se mexe, para do nada e volta a se mexer. O registro em vídeo é realmente muito raro. Esse registro só foi possível graças a um sistema de monitoramento instalado no Observatório Otto de Alencar da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para registrar meteoros da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon).

O vídeo foi gravado em 2016, mas só conseguimos autorização para liberá-lo agora com exclusividade.

Percebe-se que não é um meteoro porque não é tão rápido quanto um. Além disso, o objeto não se move em linha reta como ocorre com os meteoros. Trata-se de uma bola de luz que parece ter vida própria. Ela para e se move aleatoriamente para cima. Uma pessoa leiga diria que se trata de uma nave espacial como já ouvi dizer.

Porém, eu consigo identificar do que se trata. Graças a este vídeo podemos colocar ao fim ao relato de diversas pessoas ao descreverem alguns OVNIS. Usarei informações de Física da Atmosfera, adquiridas durante o mestrado, mas foi o meu doutorado, abordando o tema dos raios, que me permitiu o conhecimento necessário para compreender este fenômeno.

Trata-se de um tipo raro de raio chamado raio bola. É uma bola de ar aquecida a temperatura de 5000 graus Célsius. Para se ter uma ideia, essa é a mesma temperatura na superfície do Sol. A esta temperatura o ar muda para um estado físico da matéria que quem estudou nos anos 90 não conhece, o estado físico do plasma.

Muito bem, quanto ao movimento de acelerar e desacelerar e ainda se mover de maneira desordenada, isso pode ser explicado pelo movimento Browniano. Este movimento foi estudado pelo cientista escocês, Robert Brown, por isso foi chamado de Browniano.

Ele observou grãos de pólen em gotas líquidas. O pólen parecia se mover por conta própria e chegaram a formular a hipótese de que algum tipo de vida microscópica causava tal comportamento. Albert Einstein foi quem explicou que isso se tratava apenas de um movimento aleatório. O mesmo ocorre com os raios bola, não é um ser alienígena movendo uma nave espacial, e sim um fenômeno atmosférico natural.

Na semana passada, mais precisamente, na quarta-feira (26), três oficiais da reserva foram ouvidos no congresso nacional dos EUA. O objetivo é dar voz aos militares e incentivar a transparência sobre o assunto que desperta a curiosidade da população estadunidense e até internacional. No governo Joe Biden, este tipo de assunto, que normalmente é evitado por oficiais, tem ganhado incentivo para serem esclarecidos.

O termo OVNI (Objeto Voador Não-Identificado) não é utilizado por instituições oficiais. Contudo, é um assunto importante para defesa porque esses objetos não identificados podem ser algumas vezes ferramentas de espionagem. O termo oficial para tratar deste é unidentified aerial phenomena (ou UAP). Traduzindo para o português: Fenômenos Aéreos não-identificados.

Esse termo é mais apropriado porque nem sempre se trata de um objeto, às vezes é apenas um fenômeno, ou um pixel com defeito momentâneo na câmera de observação. Ou alguém querendo pregar trotes na comunidade.

Em um dos relatos, o oficial disse ter visto um material não-humano em uma das naves. A coisa menos sobrenatural que consigo pensar é um experimento envolvendo animal que acabou sendo mal sucedido. A cobaia teria sido sacrificada. O uso de animais foi comum durante a corrida espacial.

Cachorros, macacos e até aranhas já foram usados como cobaias antes de enviar um piloto humano em voos espaciais. Em testes modernos e secretos, este tipo de prática ainda deve ser empregado. Não apoio este tipo de conduta só para deixar claro. Em outro relato, o governo teria uma nave extraterrestre e estaria fazendo engenharia reversa.

Eu acredito que o governo estadunidense tenha sim uma nave e esteja fazendo engenharia reversa, mas essa nave seria apenas de outro governo. Possivelmente chinês ou muito mais provável, russo.

Para concluir, enfatizo que ao longo do tempo, todos os avistamentos esclarecidos demonstraram-se algum tipo de fenômeno, experimento militar ou trote. Alguns outros casos não foram esclarecidos porque não há fundamento para concluir nada. Pode ser apenas uma interpretação equivocada das testemunhas.

Não acredito que os governos teriam a intenção de guardar segredo a respeito de seres extraterrestres. Se alguém descobrisse uma espécie alienígena, essa pessoa já teria divulgado sua descoberta, e sendo do governo, eles chamariam um cientista para estudar o caso, e este cientista publicaria os resultados em alguma revista científica séria o que levaria a um prêmio Nobel. Agora, o assunto geralmente é evitado porque não há evidências para manter uma discussão.

