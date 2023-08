'Superlua azul' será, na verdade, amarela e o motivo é positivo para o nosso planeta

Eu não sei se você já notou, mas parece que todo mês tem uma “superlua”. E só nesse mês de agosto deve ter duas. Como é possível? Na verdade, é uma grande bagunça na divulgação de fenômenos astronômicos. Na definição não oficial, a dita “superlua” ocorreria quando a Lua cheia coincidisse com seu perigeu.

Como sabemos deste Kepler (1571-1630), as órbitas dos astros do sistema solar são elípticas, e com a Lua não é diferente. Em seu movimento de revolução ao redor da Terra, o perigeu (Do grego, PERI=perto e GÊ=Terra) é quando o nosso satélite se encontra mais próximo da Terra. Do contrário, o apogeu é quando a Lua se encontra em seu ponto mais distante da Terra.

Legenda: Diagrama ilustrando o perigeu e o apogeu da Lua Foto: Elaboração própria

A seguir eu listo as datas das ditas superluas do ano e suas respectivas distâncias:

03 de julho: 361.395 km

01 de agosto: 357.574 km

30 de agosto: 357.185 km

29 de setembro: 362.369 km

Perceba que a distância vem diminuindo até a data de hoje, 30 de agosto. O coerente com a definição popular seria dizer que somente a de hoje será uma superlua. Logo, isso é um grande equívoco na divulgação da Astronomia de verdade. É fato que a Lua pode ficar até 14% maior durante o perigeu devido ao alongamento da órbita. Mas não são quatro aproximações por ano.

Outro equívoco é que a Lua não ficará azul. Esse movimento não astronômico aceita que a segunda Lua do mês é chamada de Lua Azul.

Existem casos muito raros e aleatórios que tornam a Lua um pouco azulada. Quando vulcões emitem uma grande quantidade de partículas na alta atmosfera, a luz refletida pela a Lua é então espalhada por essas partículas, o que a deixa num tom azulado.

Mas este não é o caso de hoje. E ainda bem, porque seria um indicativo que a nossa atmosfera estaria extremamente poluída.

Mesmo assim, o nascer da Lua será lindo no dia 30 por volta das 17h26 e no dia 31 por volta das 18h32. Mas não será pela cor azul, será amarela. Só por ser a segunda Lua cheia do mês, o astro não muda de cor, pois nosso satélite não sabe nem o que é um mês.

Para quem deseja observar a Lua, o projeto Juventude Digital da prefeitura de Fortaleza irá expor um telescópio no dia 31 no calçadão da praia de Iracema na Casa de Cultura Digital gratuitamente para toda a família.