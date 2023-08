Qual o significado da Lua Azul? Veja horário e como observar o evento nesta quarta (30)

Famosa na literatura e no cinema, a Lua Azul deixa a ficção para estampar o céu desta quarta-feira (30). O evento, que promete tirar o fôlego daqueles que pararem para observar o astro, poderá ser visto de todo o planeta a olho nu.

Além de ser a segunda lua cheia do mês de agosto, esta também será a maior do ano, de acordo Ednardo Rodrigues, professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste. Pouco frequente, essa combinação só deve voltar a acontecer em 2031, tornando o evento desta quarta-feira ainda mais especial.

SIGNIFICADO DO TERMO ‘LUA AZUL’

Ao contrário do que a expressão sugere, o satélite natural não assumirá um tom azulado. Na realidade, o especialista explica que “lua azul” é o termo adotado popularmente para se referir à segunda lua cheia de um mês.

A nomenclatura surgiu na década de 1930 e, inicialmente, referia-se à terceira lua cheia de uma estação, tendo o significado modificado ao longo do tempo. Por ter uma origem duvidosa, a expressão não é usada no meio científico.

QUAL O MELHOR HORÁRIO PARA OBSERVAR O EVENTO?

Ainda segundo Ednardo, o melhor momento para observar o fenômeno será às 17h26, no horário de Brasília, quando o satélite natural atinge o apogeu. O evento poderá ser facilmente acompanhado a olho nu, sem o auxílio de qualquer aparelho, desde que o céu apresente condições favoráveis, ou seja, esteja livre de nuvens e neblina.

Caso o tempo não colabore, os interessados poderão conferir o acontecimento em transmissões feitas por canais do YouTube. Um deles é o The Virtual Telescope Project, canal gerenciado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, localizado na Itália, que transmite fenômenos astronômicos em tempo real.

Vale lembrar que o evento poderá ser observado até quinta-feira (31). Neste dia, o horário ideal para visualizar o satélite será às 18h32.

PRÓXIMOS EVENTOS ASTRONÔMICOS DE 2023

23 de setembro : Equinócio de setembro

: Equinócio de setembro 14 de outubro : Eclipse solar anular

: Eclipse solar anular 3 de novembro: Júpiter em oposição

*Sob supervisão de Mariana Lazari