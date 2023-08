Meteoro? Clarão no céu chama atenção de moradores de Goiás e Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um clarão no céu chamou a atenção de moradores da cidade de Goiás e do Rio Grande do Sul, na noite dessa quinta-feira (24). O momento, que durou pouco mais de um minuto, foi registrado em vídeo e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na madrugada dessa sexta (25).

O astrônomo Clayton Gubio, presidente do Instituto de Astronomia Gunstar, explicou ao g1 que o meteoro registrado foi do tipo "bólido" ou "super meteoro", ou seja, que pôde ser visto em diversas regiões.

"Meteoro é quando um objeto capturado pela gravidade da terra fricciona contra a atmosfera e gera plasma, ou seja, fica incandescente. O bólido é um meteoro maior que o normal, que gera mais luz e calor. Às vezes, até desloca o ar da atmosfera fazendo estrondos", explicou o especialista.

Gubio afirmou ainda que, desde julho, ocorre a chuva de meteoros "Perseidas". O fenômeno acabou justamente nessa quinta-feira (24). "Essa chuva é famosa por gerar esse tipo de meteoro, grande e luminoso", destacou.

Veja o vídeo