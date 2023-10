Rodoviárias em Fortaleza terão 130 viagens extras no feriadão de Nossa Senhora Aparecida

Os terminais rodoviários de Fortaleza terão 130 viagens extras disponibilizadas pelas empresas de ônibus para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, segundo a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Já a Socicam, empresa que administra os equipamentos na capital cearense, estima que aproximadamente 29.900 passageiros deverão passar pelos terminais entre 11 e 15 de outubro.

Conforme a Socicam, o dado representa aumento de 16% em relação ao fluxo normal. Em comparação, com o mesmo período de 2022, o movimento terá acréscimo de 11% no número de viajantes.

As viagens são tanto para o Interior do Ceará quanto para outros estados. O dia com maior fluxo, de acordo com o gerente da Socicam, Newton Fialho, é a próxima quarta-feira (11), véspera do feirado de Nossa Senhora Aparecida.

A Arce informou ainda que as viagens extras podem aumentar, a medida que a demanda de embarques cresça. O estimado é que até o dia 15 de outubro sejam realizadas 1.630 viagens em cinco dias.

Destinos

Os destinos mais procurados para quem sai de Fortaleza e quer ir ao interior são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Quixadá e Itapipoca. Já para quem quer sair da capital do Ceará rumo a outros estados, as cidades preferidas são Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

A Socicam orienta que os passageiros que planejam viajar nesse feriadão adquiram seus bilhetes com antecedência, além de chegar ao terminal rodoviário pelo menos 1h antes do embarque.

"Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência" também são dicas importantes.