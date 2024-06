Parada pela Diversidade Sexual chega à 23ª edição no Ceará; veja imagens

A 23ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará ocorre neste domingo (30) e reúne uma multidão na Avenida Beira-Mar. O tema deste ano — "Radicalizar para existir, votar para ocupar!" — propõe uma reflexão sobre a representatividade de pessoas LGBTQIA+ na política.

Celebração da consciência e do orgulho LGBTQIA+, a Parada exige o fim do genocídio de travestis e mulheres transexuais, das mulheres lésbicas e negras.

Com pelo menos 18 atrações, o evento conta com oito trios que percorrem a avenida. O primeiro deles é o do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB), que celebra os 35 anos de fundação e organiza a Parada desde a primeira edição (1999).

Entre os artistas estão Mulher Barbada e Di Ferreira + DJ Silas, Karlinha Alves, DJ Angel History, DJ Adrian Brasil, Jenny Emmys, DJ Artênio, Rayana Rayovac, Vanessa Cantora, Higor Dj, DJ Viúva Negra, DJ Mário Almeida e Lena Oxa.

Além das atrações artísticas, a programação conta com falas públicas da militância LGBTQIAPN+ e com um minuto de silêncio e protesto contra a LGBTQIAPN+fobia e o LGBTQIAPN+cídio.

Veja as imagens

Foto: Ismael Soares / SVM

