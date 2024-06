Manifesto político em defesa dos Direitos Humanos de LGBTI+ na XXIII Parada pela Diversidade Sexual

A Parada pela Diversidade Sexual, como maior evento de visibilidade massiva pelos direitos LGBTI+, chega à 23ª edição no Ceará com o tema "Radicalizar para existir, votar para ocupar!". Propomos neste ano uma reflexão sobre as representações de LGBTI+ no espaço do parlamento. Atualmente, por exemplo, o Ceará não tem nenhum(a) parlamentar trans e ou travesti.

Na Câmara de Fortaleza, o maior Legislativo Municipal do Estado, apenas uma vereadora é assumidamente LGBTI. Há, portanto, um vácuo de representatividade política dessas populações. Em contrapartida, o Brasil é o país líder de assassinatos de pessoas LGBTI, sobretudo de pessoas trans e travestis, há 15 anos consecutivos.

A Parada ocorre como um ato político de resistência e enfrentamento dos medos e das incertezas que historicamente têm composto nossas vidas. Um grito por liberdade e contra o modelo político vigente, que estrutura as opressões como o machismo, o racismo e a LGBTIfobia.

Lembramos das drag queens, travestis, lésbicas e gays que enfrentaram a invasão policial e arbitrária a partir das primeiras horas do dia 28 de junho de 1969, do bar Stonewall Inn, em Nova York, Estados Unidos. Celebramos os 55 anos da Revolta de Stonewall, símbolo internacional dos movimentos atuais de libertação e por direitos LGBTI+!

Comemoramos os 35 anos de fundação do Grupo de Resistência Asa Branca - GRAB, que a partir de jovens e suas utopias e desejos, na década de 1980, afirmou que sem direitos humanos para LGBTI+, nem a cidade de Fortaleza e nem o Estado do Ceará poderiam ter democracia, tampouco solidariedade.

Celebramos o 23º ano de Parada no Ceará, que faz parte da história libertária da nossa cidade e do nosso povo. Viva o Orgulho LGBTI+ em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, em toda a América Latina e no mundo!

A Parada é a celebração da consciência e do Orgulho LGBTI+. Porque todas as vidas importam, sejam aquelas que continuam a luta cotidiana e/ou aquelas cujas trajetórias foram interrompidas pelo ódio genocida.

As lutas por livre orientação sexual e identidades de gêneros simbolizam as lutas por democracia de verdade na República, nas instituições, nas ruas, nas favelas, na vida da classe trabalhadora, na vida das/os jovens, na vida da juventude negra, na vida das mulheres, na vida das LGBTI+ etc.

A Parada exige o fim do genocídio de travestis e mulheres transexuais, das mulheres lésbicas e negras. A Parada reivindica uma Educação que respeite as diversidades de orientação sexual e gêneros. A Parada quer políticas abrangentes e em acordo com a população, no tocante à segurança pública, porque ela tem que ser também para a população LGBTI+. A Parada demanda políticas de saúde que incorporem as dimensões preventivas e de prazer, autonomia e prevenção ao HIV/Aids, protegendo milhares de jovens LGBTI+ que enfrentam condições desiguais de acesso à informação, à prevenção e à assistência.

Protestamos contra o avanço de forças religiosas fundamentalistas que desrespeitam a Constituição Federal, têm privilégios oriundos de ações governamentais e ainda atacam o princípio do Estado Laico.

Conclamamos a todas, todes e todos a se juntarem aos movimentos sociais LGBTI+, aos sindicatos, ao movimento estudantil, ao movimento de mulheres, ao movimento negro, às juventudes e a defenderem a democracia agora no momento de retomada.

Em nível local, lutamos há vários anos pela constituição do Tripé da Cidadania LGBTI+ e por políticas estruturais de garantia do direito à vida. A livre orientação sexual e identidade de gênero são direitos fundamentais de todas/es/os. Todas as pessoas tem direito ao amor, à livre orientação sexual e identidade de gênero, às relações afetivo-sexuais com outras pessoas do mesmo sexo e de quaisquer gênero.

Celebrar o orgulho de ser LGBTI+ é construir resistências para a construção de uma sociedade que garanta cidadania plena, justiça social e Direitos Humanos. É celebrar o direito de ser e de existir no mundo, onde viver e amar são nossas maiores bandeiras de luta!

Celebramos a vida, a paz, a democracia, os direitos humanos, a livre orientação sexual e as identidades de gêneros, o amor, e, fundamentalmente, o respeito às diversidades sexuais, livres de qualquer opressão! Viva a liberdade!