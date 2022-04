Onde estão os carros elétricos compartilhados de Fortaleza? Veja pontos onde o VAMO ainda opera

A ideia de ter um carro novo e confortável à disposição sem precisar comprar um é, em geral, o que move usuários dos Veículos Alternativos para Mobilidade (VAMO), que opera em Fortaleza desde 2016. Hoje, porém, o sistema de carros elétricos compartilhados tem o menor número de automóveis desde a implantação.

No mapa de estações, disponível no site do VAMO, estão sinalizadas 12 estações, que somam 38 vagas para os carros do sistema. Na manhã dessa segunda-feira (11), havia apenas 3 veículos à disposição, distribuídos em 2 dos pontos; 36 vagas estavam livres.

North Shopping Fortaleza: sem carros, 4 vagas livres;

Igreja Matriz da Parangaba: 1 carro, 2 vagas livres;

Igreja de Nazaré: sem carros, 4 vagas livres;

Praça da Gentilândia: sem carros, 2 vagas livres;

Praça do Ferreira: sem carros, 2 vagas livres;

Praça Luíza Távora: sem carros, 3 vagas livres;

Praça Antônio Prudente: sem carros, 4 vagas livres;

Náutico: sem carros, 2 vagas livre;

Shopping Center Um: sem carro, 4 vagas livres;

Praça da Imprensa: sem carros, 4 vagas livres;

Shopping Iguatemi: sem carros, 4 vagas livres;

Shopping RioMar Papicu: 1 carro, 1 vaga livres.

De acordo com a Serttel, empresa que gerencia o VAMO, Fortaleza conta com 8 estações ativas e apenas 7 carros em circulação – em 2017, seis meses após a chegada do VAMO à cidade, eram 20 veículos à disposição dos mil usuários cadastrados.

Até março deste ano, afirma a empresa, foram realizadas 760 viagens, uma média de 8 por dia. O total de usuários que já aderiram ao sistema chegou, em 2020, a 5.990.

O VAMO foi implantado em Fortaleza em 2016, com o objetivo de ampliar o uso de transporte sustentável, já que os carros elétricos não emitem gases poluentes resultantes da queima de combustíveis, como reforçou a Prefeitura, em nota.

Segundo a gestão, o poder público foi responsável apenas por “estimular” o projeto piloto, entre 2016 e 2020, de modo que não houve investimento de verba municipal nos carros. Questionada sobre os valores, a Serttel declarou que não podem ser divulgados.

Quanto custa uma viagem no VAMO?

De acordo com a Serttel, o VAMO funciona em todos os dias da semana, das 5h às 23h59 para retirada do carro, e 24h por dia para devolução.

Uma das maiores críticas dos fortalezenses ao sistema de carros compartilhados era sobre os preços: para viajar por 1 hora, por exemplo, era preciso desembolsar R$ 44. Para 3 horas, o valor chegava a R$ 110.

Em março daquele ano, os valores foram reduzidos em até 68%, e atualmente estão ainda menores.

Passe mensal

Sem Bilhete Único: R$ 20

Com Bilhete Único: R$ 15

Tarifas por tempo de uso

Até 30 minutos: R$ 15

31 a 60 minutos: R$ 20

61 a 120 minutos: R$ 30

121 a 180 minutos: R$ 35

181 a 300 minutos: + R$ 0,30 por minuto adicional

Mais de 300 minutos: + R$ 0,50 por minuto adicional

No site do VAMO, o usuário pode acessar simulações para ver quanto pagaria em determinados tempos de uso; e também ver que valores extras pode pagar caso suje o veículo ou seja multado, por exemplo.

Como utilizar os carros compartilhados de Fortaleza

O cadastro para dirigir um carro elétrico compartilhado do VAMO na capital pode ser realizado pelo site. Os requisitos para cadastro são:

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida há mais

de categoria B válida há mais de 1 (um) ano;

Ser titular de cartão de crédito;

Enviar todas as cópias de documentos legíveis e válidos requisitados;

Apresentar fatura de cartão de crédito de titularidade do usuário e que será utilizado na compra do passe (após o cadastro ser finalizado), com data de emissão de até 90 dias;

Apresentar comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone), com data de emissão de até 90 dias.