Muro de abrigo desaba, animais fogem e direção pede ajuda para obra em Fortaleza

O muro do terreno da organização não governamental Lar Tin Tin, responsável por abrigar 678 animais, desabou na noite dessa terça-feira (29). Em entrevista ao Diário do Nordeste, Viviane de Lima — responsável pela entidade — explicou que a construção tinha estrutura antiga e por isso não se sustentou.

Uma das cadelas no abrigo chegou a se ferir com a queda do muro. No Instagram, a direção da entidade publicou imagens do ocorrido e pediu ajuda financeira dos seguidores para realizar uma reforma.

Assista:

"Amigos, precisamos da ajuda de todos! Nosso muro caiu, e precisamos reconstruí-lo urgentemente. Ontem, muitos animais fugiram, e ainda não conseguimos recuperar quatro deles. Tivemos que acomodar todos em um local improvisado e apertado", alertou Viviane de Lima.

Ainda em publicação, também foi solicitada ajuda dos seguidores para aquisição de tapumes, para que o terreno fique protegido provisoriamente, enquanto a obra não é executada. "Estamos completamente expostos, e o que restou do muro também está prestes a cair".

Ajuda para novo muro

Na manhã desta quarta-feira (30), a direção acionou um profissional para orçar o valor do novo muro. Segundo Viviane, a extensão da parede precisa ser de 60 metros, o que exigiria a compra de 7 mil tijolos, 50 sacos de cimento, nove colunas, entre outros materiais. O valor da obra ainda está sendo orçado.

Os interessados em fazer doações ao Lar Tin Tin podem fazer Pix para a chave 734.920.866-91, em nome de Viviane de Lima.