Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza

Posteriormente, ela foi atendida e encaminhada a uma maternidade municipal.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Uma mulher deu à luz na calçada do Hospital Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, na noite da última sexta-feira (23). Em trabalho de parto, ela foi até a unidade de saúde em busca de atendimento, mas encontrou o local fechado em razão de um incêndio registrado no ano passado. Sem conseguir se deslocar para outra unidade, acabou dando à luz no local.

O companheiro da gestante ajudou no parto, com o apoio de pedestres que passavam pela região. Um ciclista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, orientado por profissionais de saúde por telefone, auxiliou nos primeiros socorros.

Ao Diário do Nordeste, Anderson Goyana contou que pedalava pela Avenida Imperador com um grupo de amigos quando se deparou com a situação. “Já estávamos voltando quando vimos que o parto tinha acabado de acontecer. Estava todo mundo desesperado, chorando, ligando para a emergência”, relatou.

“Eu tive a calma e a frieza de perguntar à atendente do Samu o que eu poderia fazer para ajudar e verificar se a mãe e a criança estavam bem. Foi quando vi que o cordão umbilical estava no pescoço da criança, que estava um pouco roxa. Pedi ajuda ao pai para retirar o cordão. Ele chorou na hora, mas deu tudo certo.  Colocamos a criança em cima da mãe, ficou tudo bem”
Anderson Goyana
Ciclista que auxilio no parto

Minutos depois, uma ambulância do Samu chegou ao local e prestou atendimento à mãe e ao recém-nascido, que foram encaminhados a uma maternidade municipal.

Em vídeo gravado no local, é possível ouvir Anderson seguindo as orientações repassadas por telefone e tentando tranquilizar a mulher. Ele e outros populares colocaram o bebê sobre a barriga da mãe e pediram que ela evitasse movimentos bruscos, para reduzir o risco de infecção, já que o parto ocorreu em ambiente insalubre.

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também esteve no local, e um dos agentes orientou que o procedimento indicado era aguardar a chegada da ambulância.

Hospital César Cals fechado

No último dia 13 de novembro, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) foi atingido por um incêndio, que teve como foco os geradores do prédio. A unidade, referência em obstetrícia e neonatologia, precisou ser fechada e 117 bebês e 153 mães e acompanhantes foram transferidos. Desde então, a unidade foi desativada por tempo indeterminado.

À época, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará, responsável pelo HGCC, abriram novos leitos para atender toda à demanda e ter uma parcela disponível para novas gestantes. 

  • 185 leitos no Hospital Universitário do Ceará (HUC);
  • 60 leitos no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher);
  • 40 leitos no Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha da Messejana).

Em dezembro do ano passado, o governador Elmano de Freitas (PT) garantiu que o local será reaberto após uma "grande reforma". Contudo, a obra e a reabertura do local não têm data definida.

