Motorista perde o controle do carro e atropela a neta e mais duas pessoas, em Tianguá, no Ceará

Uma motorista de 58 anos perdeu o controle do carro e atropelou três pessoas, no último sábado (25), na cidade de Tianguá, no interior do Ceará. Entre as vítimas estava a neta da condutora, uma criança de cinco anos. Além dela, foram atingidas uma mulher de 48 anos e um homem de 26 que passava pelo local.

Um agente do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) disse ao Diário do Nordeste que a mulher tentava estacionar em uma praça conhecida como Praça dos Eucaliptos, no Centro do município, quando teria perdido o controle do veículo e atropelado as vítimas.

"Acho que ela teve dificuldade e pediu que a filha e a neta descessem para orientá-la a manobrar. Só que não se sabe o que houve, porque, na hora de ir devagar, ela perdeu o controle e avançou", disse, sem se identificar.

Conforme o agente, a mulher atingida teve parte de uma das pernas decepadas com o impacto, enquanto a criança ficou com uma das pernas bastante machucada. Já o homem teve ferimentos leves. Ainda segundo o servidor, a motorista prestou depoimento na delegacia, fez o teste do bafômetro e não foi detectado o consumo de álcool.

Polícia Civil investiga o caso

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que as vítimas foram conduzidas para um hospital da região. "Já a condutora do transporte, que prestou assistência às vítimas, compareceu de forma espontânea em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) onde prestou esclarecimentos e foi liberada", diz a pasta. Ainda conforme a SSPDS, o caso será investigado pela Delegacia Regional de Tianguá.