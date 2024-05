Motociclistas voltam a fazer 'rolezinho' com escapamento adulterado em Fortaleza; vídeo

Dezenas de motociclistas voltaram a se reunir pelas ruas de Fortaleza neste fim de semana, na prática chamada de 'rolezinho', quando veículos com escapamento adulterado são utilizados para promover barulho e causar transtornos à população.

Um vídeo registrado por um morador de um edifício do bairro Cocó, e enviado ao Diário do Nordeste, mostra quando o grupo ocupa totalmente o viaduto da Avenida Antônio Sales, por volta das 2 horas da madrugada do domingo (26).

Além do buzinaço e do ronco proposital dos motores promovido pelos participantes, muitos ainda realizam manobras arriscadas e proibidas. "Alguns finais de semana, nas madrugadas, eles vêm importunar a paz de todo mundo, fazendo muito barulho de forma proposital", disse o morador, que preferiu não se identificar.

Prática pode configurar crime e infrações de trânsito

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que imagens do episódio foram captadas e deverão passar por investigação para responsabilização dos envolvidos. Segundo a corporação, a prática pode configurar infrações de trânsito e até crimes como a perturbação da ordem pública, direção perigosa, rachas, dentre outros.

A PMCE disse, ainda, que impediu um rolezinho que aconteceria no sábado (25), no bairro Vicente Pinzon, e apreendeu algumas motocicletas por irregularidades.

Quais são as infrações identificadas em 'rolezinhos'

Barulho: se for constatada que a descarga dos veículos não possui silenciador, a infração é de natureza grave e a motocicleta será retida para regularização, além de aplicação de multa de R$ 195,23.

se for constatada que a descarga dos veículos não possui silenciador, a infração é de natureza grave e a motocicleta será retida para regularização, além de aplicação de multa de R$ 195,23. Buzina: caso seja usada de forma prolongada e sucessiva, de 22h às 6h da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização, a infração é de natureza leve, com aplicação de multa de R$ 88,38.

caso seja usada de forma prolongada e sucessiva, de 22h às 6h da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização, a infração é de natureza leve, com aplicação de multa de R$ 88,38. Manobra perigosa e disputa de corrida: ambas são gravíssimas, multiplicadas por 10 vezes e podem resultar ainda na remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

ambas são gravíssimas, multiplicadas por 10 vezes e podem resultar ainda na remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir. Pilotar sem placa: se o motorista for pego em uma fiscalização de trânsito conduzindo veículo sem placa, não comete um crime, mas está sujeito a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 239,47.

se o motorista for pego em uma fiscalização de trânsito conduzindo veículo sem placa, não comete um crime, mas está sujeito a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 239,47. Placa alterada: quem adulterar ou remover sinais identificadores de veículos, prática considerada crime, sejam de placas ou chassis, pode ter prisão de 4 a 8 anos.

Nas redes sociais, por onde rolezinhos são organizados, registros também mostram manobras perigosas feitas com crianças na garupa. Neste caso, só transportar crianças menores de 10 anos é considerado infração gravíssima com previsão de multa e suspensão do direito de dirigir.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que atua em conjunto com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para coibir eventos promovidos por motociclistas que ferem as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e comprometem a segurança viária.

Neste fim de semana, conforme a AMC, uma operação conjunta resultou na abordagem de 70 veículos, alguns deles envolvidos neste tipo de evento, sendo que seis foram removidos e os condutores penalizados.

O órgão esclarece que promover competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo em via pública ou participar, como condutor, sem permissão do órgão de trânsito competente é uma infração gravíssima. A multa é multiplicada por 10 vezes (R$ 2.934,70) e pode resultar ainda na remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir. As mesmas penalidades estão previstas para os casos de manobras perigosas.

Como denunciar?

Denúncias sobre a prática podem ser feitas para os números 190, 181 (Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.