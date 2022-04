Máscaras no Ceará: você deixará de usar em ambientes fechados? Vote na enquete

O uso de máscaras em todo o território cearense será facultativo a partir desta sexta-feira (15), segundo decreto da governadora Izolda Cela e anunciado em live nesta quinta-feira (14).

A medida é uma adição à liberação em ambientes abertos, algo que já havia ocorrido há cerca de um mês. A nova medida foi acatada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

Exceção

Com a mudança, alguns locais ainda terão o uso de máscara obrigatório. As exceções são equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas e postos, e veículos de transporte público. Mais detalhes serão divulgados em breve no Diário Oficial do Estado.

Diante da mudança, além das condições da liberação, muitos já devem analisar se continuarão com o uso de máscaras a partir de então. Por isso, montamos uma enquete direcionada sobre o assunto. Qual sua opinião. Vote:

