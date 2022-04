Saiba onde ainda será obrigatório o uso de máscaras no Ceará

O uso da máscara de proteção contra a Covid passa a ser facultativo em ambientes fechados a partir desta sexta-feira (15) no Ceará. No entanto, existem locais em que o item permanece sendo obrigatório.

De acordo com a governadora Izolda Cela, as exceções são os hospitais e demais equipamentos de saúde, como Upas, policlínicas e postos, e veículos de transporte público. As escolas não entram nas exceções.

A governadora cita, ainda, a recomendação para que pacientes imunossuprimidos e pessoas com sinais de alguma contaminação usem a máscara, que serve para prevenção da Covid-19 e contra demais vírus.

"Aquelas pessoas imunossuprimidas, gestantes, pessoas que estão com algum sinal de contaminação, pessoas que estão em alguma situação que devem evitar qualquer tipo de contaminação isso claro super valido para Covid-19, mas também para outras situações. Porque agora mesmo estamos atravessando alta circulação viral de outros vírus como a gripe. Então essa recomendação é importante”, afirmou Izolda Cela.

Mais detalhes da flexibilização serão divulgados no Diário Oficial do Estado, que será publicado ainda nesta quinta-feira (14).

Há cerca de um mês, a obrigatoriedade caiu para lugares abertos. A nova medida foi acatada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

A decisão se baseia na regressão dos índices de Covid-19 observado no Estado após o surto da variante Ômicron no início deste ano, assim como no avanço da vacinação nos municípios, como explicou o secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

O índice de positividade atual para o Estado fica em torno de 3,75%, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ou seja, de cada 100 testes, menos de quatro atestam a doença. São registrados cerca de 30 casos por dia.

Além disso, a taxa de ocupação de leitos exclusivos para tratar a doença está em 20%. Izolda Cela também defendeu a ampliação da vacinação com a dose de reforço, atualmente em 59% no Estado.