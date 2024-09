Maré invade barracas e derruba estruturas em calçadão da Barra do Ceará, em Fortaleza

A maré invadiu parte de barracas localizadas na orla do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Relatos de comerciantes indicam que, nesta quinta-feira (19), ao menos cinco estabelecimentos da região foram atingidos pelo avanço do mar.

A barraca Taw&waa, na rua Dr. José Roberto Sales, foi uma das prejudicadas pela força da água. Instalado à beira-mar, o restaurante teve parte do calçadão e um poste arrancados. Estruturas de barracas instaladas na faixa de areia, para proteger clientes do sol, foram as mais impactadas pelo fenômeno.

O proprietário do local, Antônio Gomes, conta que foi surpreendido pela invasão nesta manhã. Segundo ele, o fenômeno teria iniciando ainda durante a madrugada. "Está altamente destruído o espaço 'd'eu' trabalhar", lamentou.

Vistoria

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria Executiva Regional (SER) 1 informou que uma equipe técnica realizou vistoria na área e que acompanha a situação juntamente com os permissionários. "Após a visita, será elaborado um relatório com os encaminhamentos necessários", garantiu a Pasta.

Prejuízo

Antônio Gomes relata que o avanço da maré sobre barracas na orla da Barra do Ceará é antigo, porém, nesta quinta-feira, foi a primeira vez que a água invadiu realmente o local e danificou estruturas. Ele destaca que o avanço do mar sobre a faixa de areia na região começou após a realização de obras em espigões dos bairros Praia de Iracema e Meireles.

Depois que fizeram aqueles paredões na Praia de Iracema, por ali, afetou muito pra gente aqui. Cada dia fica afetado mais. [...] A gente tem dois paredões aqui, mas é muito antigo e bem baixo." Antônio Gomes Empresário

O empreendedor estima que os prejuízos causados pelo episódio podem ultrapassar os R$ 30 mil, incluindo valores que devem ser gastos com reparos na estrutura, além do fechamento do local durante as intervenções.