Estevão, peixe-boi de 8 anos, está desaparecido no litoral do Ceará há quase 20 dias

Um peixe-boi de aproximadamente 8 anos está desaparecido desde o último dia 30 de agosto. Estevão, como é conhecido, escapou do cercado de onde era observado, na Praia de Peroba, município de Icapuí, no Ceará. O animal estava com um transmissor que emitia o sinal de sua localização, mas pouco tempo depois o aparelho se desprendeu dele.

Estevão foi localizado pela última vez em Fontainhas, no litoral do Ceará, no mesmo dia de seu desaparecimento, por volta das 17h30. O animal, que tem o número 8 sinalizado acima de sua cabeça, seria devolvido à natureza em outubro, após um período chamado de aclimatação.

De acordo com Camila Carvalho, coordenadora de monitoramento do Programa de Mamíferos Marinhos da ONG Aquasis (Organização não Governamental), a preocupação maior não é o animal ter saído do recinto antes do período previsto, mas a ausência do equipamento de monitoramento.

“O animal sem monitoramento corre mais riscos. Com o equipamento, a equipe consegue evitar algumas situações e estar atenta a certos ricos”, destaca Camila.

Ainda segundo a coordenadora, a estrutura do cercado é feita de eucaliptos e redes. No fundo, existem várias correntes que seguram a estrutura e foi através delas que Estevão conseguiu escapar, ao levantá-las.

"A equipe já está pensando em uma nova estrutura para fixar as correntes no chão e não ter mais perigos de nenhum animal escapar", diz Camila.

Legenda: Cercado em volta do recinto de aclimatação em Icapuí, no Ceará Foto: Aquasis

Resgate de Estevão em 2016

Em 2016, quando ainda era filhote, Estevão encalhou na praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Ele foi socorrido por colaboradores da comunidade e parceiros da ONG Recicriança, tendo recebido os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate da Aquasis, ONG que visa proteger espécies ameaçadas e habitats importantes para a conservação da biodiversidade no Ceará.

Ao longo dos anos, Estevão passou pelo Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos e estava no recinto de aclimatação, em Peroba, enquanto aguardava sua soltura, que estava prevista para o mês de outubro.

Uma nota publicada no perfil do Instagram da Aquasis esclarece que a equipe tentou localizar o animal por meio de um transmissor que estava em seu corpo. Estevão foi rapidamente visualizado e começou a ser monitorado pela equipe de campo. No entanto, o equipamento se desprendeu acidentalmente do animal e sua localização foi perdida no fim da tarde.

Em um dos comentários feito na publicação, uma internauta relata que chegou a avistar um peixe-boi na praia de Pontal de Maceió, sugerindo ser Estevão.

Camila Carvalho cita que a Aquasis ainda não tem registros de onde o peixe-boi está, tendo em vista a ausência do equipamento de monitoramento.

“A gente recebeu relatos de avistagens de peixe-boi, mas foram em áreas onde existe ocorrência mesmo da espécie, então podem ser animais nativos”.

A ONG disponibiliza os seguintes contatos para possíveis informações sobre o peixe-boi:

(85) 99800-0109

(85) 99188-2173

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.