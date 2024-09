Sindiônibus realiza ações especiais em celebração a Semana Nacional do Trânsito

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) realiza, entre os dias 18 e 25 de setembro, ações educativas em celebração a Semana do Trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Em parceria com empresas associadas, o Sindiônibus organiza diferentes atividades ao longo do período. O foco é a conscientização e a educação nas vias, estimulando boas práticas e condutas com os profissionais da área e também com os usuários dos serviços.

A abertura das atividades da Semana Nacional do Trânsito 2024 contará com a doação de 250 exemplares da primeira edição da revista em quadrinhos “Turma da Sindy” para as bibliotecas da Rede Cuca. O intuito da publicação é dialogar com crianças e adolescentes a respeito de cidadania, coletividade e impacto ambiental.

Maria José Luz, gerente administrativa do Sindiônibus, frisa a relevância de fornecer ensinamentos aos jovens. “O transporte público é uma opção sustentável indispensável para o futuro dessas gerações. Trabalhar com uma revista em quadrinhos é uma maneira eficaz de despertar novas perspectivas sobre um meio de transporte que existe há anos”, comenta.

Há também a previsão de instalar faixas educativas nos terminais de ônibus, em toda a cidade, para explicar melhor como utilizar corretamente as entradas e as saídas dos terminais. Ao fomentar o uso correto dos espaços, é possível garantir mais segurança.

Como capacitação profissional, motoristas do sistema de transporte realizarão treinamentos práticos. A oportunidade busca melhorar a direção defensiva, reduzir a quantidade de acidentes e desenvolver um senso de empatia em relação a passageiros, ciclistas, pedestres e outros motoristas.

Em agosto de 2024, o Sindiônibus promoveu a formação de 54 novos peritos de trânsito, com o objetivo de elevar a qualificação de quem atua no setor de transportes. Foram desenvolvidas técnicas essenciais para a análise de sinistros.

João Luís Maciel, gerente de operações do Sindiônibus, reforça a importância das instruções. “Além de motoristas capacitados, Fortaleza conta com profissionais qualificados para entender a dinâmica e a rotina dos coletivos. Isso otimiza o trânsito da cidade e, claro, o transporte coletivo”, ressalta.

