Familiares de brasileiros mortos em acidente na França organizam vaquinha para traslado de corpos

Os corpos dos três brasileiros mortos em acidente de carro no leste da França ainda não foram liberados devido à autópsia. Ao Diário do Nordeste, Rafael Sousa, primo do pedreiro cearense Denílson de Sousa Amaro, revelou nesta quarta-feira (18) que um amigo das vítimas, morador de Saône, organizou uma vaquinha para realização dos traslados.

"Estamos aguardando o resultado da autópsia, mas devido às circunstâncias do impacto do acidente a gente talvez só traga o corpo cremado. A família é humilde, não tem muitas condições. Não é só para o meu primo, mas para a família dos outros", disse. As famílias pedem R$ 30 mil, valor que será divido igualmente para as quatro vítimas. A Vakinha, organizada na última segunda-feira (16), já arrecadou quase R$ 14 mil.

Além de Denílson de Sousa Amaro, as outras vítimas são os brasileiros Alexander Borges dos Santos e Denivan de Paula Roberto, e Osvaldo Lima Monteiro, natural de Angola.

Rafael ainda descreve que desde a mãe de Denílson está bastante abalada desde o acidente ocorrido na madrugada de segunda-feira (16). A família planeja realizar um "funeral e sepultamento digno na cidade [de Mauriti]". O parente do pedreiro ainda explicou que uma cremação deve custar em torno de 3 mil euros.

Ainda não há previsão de liberação do corpo das vítimas.

Homenagem às vítimas

Nesta quarta-feira (18), Benoit Vuillemin, prefeito da Saône prestou homenagens às vítimas. Conforme a imprensa francesa, cerca de 60 pessoas compareceram à solenidade.

"Não há tempo para julgar, culpar ou comentar...Quatro homens morreram, tragicamente, são 4 famílias em Saône e também no Brasil que estão de luto e a quem enviamos nossos pensamentos nesta noite", afirmou Vuillemin.

Para o familiar de Denílson, o momento traz conforto para os parentes. "Achei muito bonito, muito plausível para as famílias nesse momento", contou.

Acidente grave

O carro onde estavam o três brasileiros e um angolano estava a 180 km/h, em uma rodovia secundária no Saône da França.

Conforme as autoridades francesas, o acidente aconteceu à 1h30 do horário local (20h30 de domingo, no horário de Brasília) em uma estrada perto da cidade de Saône, onde as quatro vítimas, de idades entre 32 e 54 anos, viviam.

Legenda: As vítimas moravam a 200 metros do local do acidente Foto: Reprodução

O promotor Étienne Manteaux explicou que o acidente aconteceu quando o motorista "perdeu o controle", e o veículo, um Volkswagen Passat que circulava "muito rápido", bateu em uma árvore. O motor do veículo foi ejetado e o medidor de velocidade permaneceu "bloqueado em 180 km/h", em uma estrada com limite de 50 km/h.

Saiba como ajudar

As famílias têm como meta arrecadar R$ 30 mil para conseguir arcar com os traslados dos corpos para o Brasil e para Angola. Caso queira apoiar a causa, confira o Pix utilizado: